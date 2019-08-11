شكرا لقرائتكم خبر عن لو بيحصلك تورم فى صوابعك صباحا.. اعرف الأسباب وخطوات علاجها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من تورم اليدين فى الصباح، فهى من المتلازمات الشائعة لدى الكثير بعد الاستيقاظ، وهناك العديد من الأسباب وراء ذلك ولكن السبب الأكثر شيوعا هو احتباس السوائل.

أسباب انتفاخ الأصابع فى الصباح

بعض الأسباب التى أشار إليها الخبراء قد تشمل ما يلى:



تورم اليدين فى الصباح

1) وجود مستويات عالية أو منخفضة من الصوديوم

تناول الأطعمة المحتوية على الكثير من الملح فى العشاء يمكن أن يؤدى إلى تسرب الأوعية الدموية للسوائل فى الأنسجة المحيطة.

من ناحية أخرى، عندما تشرب الكثير من الماء فى الليل قبل النوم تتضاءل مستويات الصوديوم فى الجسم، مما يؤدى إلى خلل بالكهرباء يسمى نقص صوديوم الدم، وإحدى علامات هذه الحالة الطبية هى تورم الأيدى وفقا لتقرير موقع "MayoClinic".

2) النشاط أو الخمول

نظرًا لأنك غير نشط طوال الليل فهناك احتمال أن تشعر بعدم الارتياح فى يديك فى صباح اليوم التالى.

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ويمكن أن يؤدى وضع أى جزء من الجسم بشكل منفرد إلى وذمة خفيفة، فإذا كنت تمارس التمارين الرياضية في الصباح فيمكن أن تسبب انتفاخا فى يديك، لأن تمارين التحمل الكبيرة تؤثر على الدم الذى يتم دفعه إلى القلب والعضلات.



تورم اليدين

علاج تورم اليدين فى الصباح

1) حرك الأصابع لضخ أى فائض من السوائل إلى القلب.

2) ارفع اليدين للأعلى لأن التورم يمكن أن يكون بسبب ضعف الدورة الدموية.

3) تدليك اليدين لتحفيز تدفق الدم إلى الأصابع.

إذا لم تنجح أي من العلاجات فقم بزيارة الطبيب لأن تورم اليدين قد يكون أيضًا بسبب السمنة أو الحساسية أو العدوى الكامنة.