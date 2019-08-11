كل مع ولادك.. جلوس الأسرة معاً يجعل الأطفال يتناولون الطعام الصحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف فريق من خبراء التغذية أن وجبات الأسرة هي وصفة لتناول الطعام الصحي عند الأطفال.
ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “MedicalXpress”، قالت "كريستين جرادني"، أخصائية التغذية ومتحدثة في أكاديمية التغذية ، "تظهر الأبحاث أن العائلات التي تتناول الطعام بانتظام أكثر عرضة لتناول المزيد من الفواكه والخضراوات والألياف وأقل عرضة لتناول الأطعمة المقلية".
وأوضحت في بيان صحفي للأكاديمية أن "تناول الطعام 6معًا يعزز الوزن الصحي لدى الأطفال ، وربما يرجع ذلك إلى المزيد من خيارات الطعام المغذية ، ويمكن أن يشجعهم على تجربة أطعمة جديدة".
عشاء الأسرة
وبالإضافة إلى ذلك ، فإن العائلات التي تأكل معًا تميل إلى أن تكون أقرب ، لأن تناول الطعام يشجع المحادثات.
وقال" جرادني" إنه يساعد الأطفال على الشعور بمزيد من السهولة في مشاركة مشاعرهم ، والتي بدورها يمكن أن تساعد في تقليل المشكلات السلوكية وقد تحسن من درجاتهم.
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