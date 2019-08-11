شكرا لقرائتكم خبر عن هيعالج الالتهاب ويحارب الفطريات.. كتر من الليمون فى نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتوى الليمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على شفاء العديد من الأمراض، كما أنه يحتوى على بعض الخصائص التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى وحمايته من الأمراض.

ووفقا لما ذكره موقع edisoninst فإن فوائد الليمون الصحية هى :



ليمون

1:يحتوى الليمون على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على طرد الجراثيم والفيروسات من الجسم، كما يعمل على حماية الجهاز المناعى من الأمراض.

2:يحتوى الليمون على بعض الخصائص التى تحافظ على صحة الجهاز الهضمى وحمايته من الالتهابات والجراثيم.

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3:يحتوى الليمون على بعض الخصائص التى تعمل على محاربة نزلات البرد والأنفلونزا ومقاومة الفيروسات.

4:يعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وعلاج حب الشباب والبقع وتفتيح البشرة ونضارتها.

5:تناول الليمون على كوب مياه دافئة يعمل على انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة فى الجسم.

6:يحتوى عصير الليمون على بعض الخصائص التى تعمل على تنظيف الكبد والتخلص من السموم والالتهابات.

7:يساعد على تقليل الألم والمفاصل والعضلات نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الهامة لصحة الجسم .