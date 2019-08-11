شكرا لقرائتكم خبر عن لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.. ابعد عن فروة خروف العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرضى الحساسية الصدرية وأزمات الربو والجيوب الأنفية يحتاجون عنايه خاصة لعدم التعرض لمحفزات ومسببات التى تؤدى إلى تهيج الحساسية والإصابة بأزمات، وفى أيام الأعياد خاصة عيد الأضحى يفضل الكثيرون خاصة الأطفال اللعب واللهو مع خروف العيد والإمساك بفروته، مما يؤدى إلى نشاط الحساسية وظهور أعراضها من عطس وحكة بالأنف ورشح، ففروة الخروف مثلها مثل وبر وشعر الحيوانات الأليفة كالقطط والكلاب التى تزيد من أعراض الحساسية.

ووفقا لموقع "ymedicalnewstoda" فإن فروة الخروف تحتوى على عدد من الفطريات والبكتيريا التى تسبب الرائحة الكريهة المنبعثة منها، وأيضا تتطاير منها شعيرات صغيرة تعد من مهيجات الحساسية، وتؤدى إلى ظهور الكثير من المشكلات الصحية والأعراض المرضية خاصة على الأطفال وهى:

- الشعور بضيق فى الصدر.

- عدم القدرة على التنفس بشكلٍ سليم.

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- نزول إفرازات من الأنف.

- السعال باستمرار.

- احمرار فى العين.

وهو ما يتطلب ضرورة عدم لعب الأطفال أو مرضى الحساسية مع خروف العيد خشية زيادة أعراضها وحدوث مشاكل صحية خطيرة خلال أيام العيد، مثل أزمة ربوية وصدرية، التهاب الشعب الهوائية، التهاب الجيوب الأنفية.