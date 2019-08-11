685 قسطرة قلبية و1948 غسيلا كلويا لضيوف الرحمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت مستشفيات ومراكز وزارة الصحة السعودية 29 عملية قلب مفتوح و685 قسطرة قلبية، فضلاً عن 1948 غسيل كلوي لعدد من الحجاج.
وأشارت الوزارة إلى خضوع 103 من ضيوف الرحمن لـ103 عمليات مناظير، و532 لعمليات أخرى، بينما دخل 2896 حاجاً وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 8 حالات ولادة.
وأعلنت "الصحة السعودية" أن مستشفياتها ومراكزها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة تواصل تقديم الخدمات التخصصية النوعية لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.
وأوضحت أن عدد حجاج بيت الله الحرام الذين تلقوا الخدمات الصحية منذ أول أيام ذو القعدة حتى اليوم التاسع من ذو الحجة بلغ 363567 شخصا.
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