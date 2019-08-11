شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعى يشخص سرطان الثدى بشكل أفضل من الأطباء.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية جديدة أن الكمبيوتر قد يكون أفضل من الطبيب في تشخيص أنواع معينة من آفات الثدي السرطانية وغير السرطانية.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قام باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بتدريب نظام ذكاء اصطناعي باستخدام 240 صورة تشخيصية للمرض واختبروه مع 87 من أخصائيي الأمراض.

وكان أداء الجهاز أكثر دقة من الأطباء في الكشف عن جميع عينات الثدي.

ومع ذلك ، كان من الأفضل التمييز بشكل حاسم: تحديد الفرق بين سرطان الدم في القناة الموضعية (DCIS) ، وهو نوع من السرطان ، والتضخم غير النمطي ، وهي آفة شديدة الخطورة لها علامات مميزة متشابهة للغاية ولكنها ليست سرطانية، وتتطلب نفس المستوى من العلاج.

Advertisements

وقال الدكتور "جوان إيلمور" ، المؤلف الرئيسي للدراسة التي نشرت في مجلة JAMA Network Open: "تحتوي الصور الطبية لعينات الثدي على قدر كبير من البيانات المعقدة وتفسيرها يمكن أن يكون صعباً للغاية، لذلك فإن الذكاء الإصطناعى يكون أدق".وتابع "ويلمور": "في بعض الأحيان ، لا يتفق الأطباء حتى مع تشخيصهم السابق عندما تظهر لهم نفس الحالة بعد عام."

وأضاف الباحثون أنه من الضروري الحصول على تشخيص صحيح من البداية حتى نتمكن من توجيه المرضى إلى العلاجات الأكثر فعالية.

مع مزيد من التحسينات ، يأمل الباحثون أن يكون الذكاء الاصطناعي أداة حيوية في مساعدة أخصائيي الأمراض ، ويبحثون في كيفية استخدامه لتشخيص سرطان الجلد بعد ذلك.