شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش سهر فى العيد.. اضطراب ساعات النوم يعرضك لمشاكل صحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال أيام عيد الأضحى تنتشر السهرات العائلية مما يؤدى إلى اختلال ساعات النوم وما يصاحبه من مشكلات صحية والتأثير على الجهاز المناعى، مما يصاحبه الإصابة بعدد من الأمراض، وأوضحت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين لا ينامون جيدًا أكثر عرضه للإصابة بنزلات البرد، وفقا لما ذكره موقع" مايو كلينك".

أثناء النوم يطلق الجهاز المناعى بروتينات تسمى السايتوكينات، وبعضها يساعد في تعزيز النوم، وعند التعرض لعدوى أو الالتهاب أو ضغوط نفسيه يصاحبها عدم النوم بشكل منتظم يؤدى إلى انخفاض إنتاج هذه السايتوكينات الواقية.،كما أن الأجسام المضادة المكافحة للعدوى تقل أثناء الفترات التي لا تحصل فيها على القدر الكافي من النوم.

لذلك يحتاج الجسم إلى النوم ليقاوم الأمراض المعدية، كما أن قلة النوم لمدة طويلة تؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالسمنة والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية.

يتراوح القدر الأمثل من النوم لمعظم البالغين ما بين سبع وثماني ساعات خلال ساعات الليل، فيما يحتاج الأطفال في سن المدرسة إلى 10 ساعات أو أكثر من النوم.

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ولكن النوم الكثير ايضا قد يكون ضرر وليس له فائدة على الصحه ، قد يؤدي النوم لأكثر من مدة تتراوح بين تسع و10 ساعات في الليلة إلى انخفاض جودة النوم، مثل صعوبة الخلود للنوم أو الاستمرار فيه، وخلال أيام العيد تختلف ساعات النوم من خلال زيادة السهر مع العائلة او النوم لفترات طويلة وتلك الحالتين تمثل خطوره بالغه على الصحة ويجب تنظيم ساعات النوم للاستمتاع بأيام العيد بصحة جيده .