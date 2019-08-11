حرق الدهون ونحت الجسم بتناول هذه الاطعمة معاً

لا يتوقف حرق الدهون وخسارة الوزن على اتباع الحميات وممارسة الرياضة. فمن الضروري أيضاً اختيار الأطعمة التي يتم تناولها بدقة. فجمع بعض الأصناف معاً يساهم أيضاً في نحت الجسم وإعادة الرشاقة إليه.

الخضار والبيض

ضعي على مائدة فطورك بين الحين والآخر بعض الخضار مع البيض المسلوق. فالبيض يحفز امتصاص الجسم للكاروتينوييد أو الصبغيات التي تعطي الخضار ألوانها. وهي صديقة لكل الأشخاص الذين يريدون حرق الدهون وخسارة الوزن.

التونا مع الزنجبيل

يساعد الزنجبيل على تسهيل المرور المعوي لديك كما أنه يسرّع عملية إفراغ معدتك من البقايا ويعطل عمل الأنزيمات التي تعزّز حدوث الالتهابات.

أما التونا فهي تحتوي على أحد أنواع الأوميغا 3 التي تمنع تراكم الدهون وخصوصاً في منطقة البطن.

الدجاج مع الفلفل الحلو

أضيفي الفلفل الحلو إلى أطباق الدجاج الصحية التي تحضرينها. فهذا الخليط يساهم أيضاً في تفتيت الدهون ونحت الخصر وإزالة الكرش.

كما أن الدجاج غني بالبروتينات التي تعزز الشعور بالشبع في وقت قصير ولمدة طويلة. أما الفلفل الحلو فيحفّز عملية حرق الدهون ويساهم في كبح الشهية.

الشمام مع العنب

إذا كنت تحبين تناول الفواكه، يمكنك أن تضيفيها إلى نظامك الغذائي. وفي حال أردت خسارة الوزن ونسف الدهون، كلي القليل من الشمام والعنب في الوقت نفسه. فالشمام مدرّ طبيعي للبول ويمنع احتباس الماء في الجسم.

أما العنب فهو يحتوي على مضاد أكسدة فعال جداً يحدّ من تراكم الدهون في مناطق مختلفة من الجسم.

السبانخ وزيت الأفوكادو

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يساعد زيت الأفوكادو على الحفاظ على مستوى كوليسترول طبيعي في الدم. كما أنه مصدر مهم للفيتامينين B وE وللمعادن مثل البوتاسيوم.

أما السبانخ فهو يعزز الشعور بالشبع خلال وقت قصير ويمنع تناول أطعمة مضرة إلى أن يحين موعد الوجبة التالية.

الذرة والبقوليات

للحفاظ على رشاقتك إجمعي هذين المكونين في طبق واحد بين الحين والآخر. فالنظام الغذائي الذي يحتوي، مرة في الأسبوع، على البقوليات كالعدس والحمص والفاصولياء يعتبر أكثر فعالية في ما يتعلق بخسارة الوزن ونسف الدهون أكثر من أيّ نظام آخر.

كذلك تحتوي الذرة على نوع من النشاء يمنع الجسم من امتصاص عدد كبير من السعرات الحرارية والغلوكوز التي يتم استهلاكها.

البطاطا والفليفلة

قد لا تصدقين ذلك، لكن البطاطا تشعرك بالشبع أكثر من حبوب الفطور الكاملة. ولتساعدك على خسارة الوزن، الأفضل أن تأكليها مشوية أو مطهوة من دون زبدة أو منكهات.

ويمكنك أن تكتفي بإضافة الفليفلة إليها. وهكذا يحدّ هذا الخليط من ظهور خلايا دهنية جديدة لديك ومن اكتساب الوزن الزائد.

القهوة والقرفة

تعتبر القرفة من التوابل الغنية بمضادات الأكسدة وهي تساهم في الحدّ من انتفاخ البطن.

إذاً أضيفيها إلى القهوة التي تحدّ من شعورك بالجوع. وهكذا يمكنك أن تنحتي جسمك وتنسفي دهونه بطريقة سهلة جداً.

مجموعات طعام تسبب تجمّع الدهون

-البروتينات مع النشاء.

-النشاء مع السكّر.

- السكّر مع الدهون.

- الفواكه مع السكّر.