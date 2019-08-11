شكرا لقرائتكم خبر عن لو طفلك مريض سكر.. اعرفى نظامه الغذائى فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من الأمراض المزمنة التى تؤثر على صحة الجسم وباقى الأعضاء، لذلك ينصح المرضى بالمداومة على تناول العلاج فى مواعيده المضبوطة وتناول الطعام الصحى الخالى من الدهون والسكريات الكثيرة، وخصوصا الأطفال الذين يعانون من المرض، فيحتاجون لرعاية واهتمام .

ولأن اللحوم هى الأكلة الأساسية فى عيد الأضحى يجب على الأمهات معرفة النظام الغذائى المناسب لأطفال مرضى السكر فى العيد، وحسب ما ذكره موقع globalvillagespace يجب اتباع الآتى:



طفل

1:ينصح بعدم الإكثار فى تناول اللحوم من الافضل وضع قطعة لحمة مشوية صغيرة مع طبق خضروات كبير .

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2:من الممكن تقديم اللحم مشوى أو مسلوق للطفل ويجب ان لا تحتوى على دهون عالية حتى لا تؤثر على صحة الطفل.

3: ينصح بتقسيم وجبات اليوم على خمس وجبات بكميات قليلة ولا بد ان تحتوى على خضروات وفواكه وعصائر طبيعية.

4: يجب تشجيع الطفل على الحركة وممارسة التمارين الرياضية بعد تناول الطعام حتى لو رياضة المشى ليساعده ذلك على هضم الطعام بسرعة.

5:ابعدى عن إعطاء الطفل المشروبات الغازية مع تناول الطعام وينصح بتجنبها والإكثار من تناول المياه.