شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تاكل خلى بالك.. أطعمة ومشروبات تزيد من سوء سلس البول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التبول بشكل متكرر قد لا يكون مشكلة كبيرة إلا أنه بالتأكيد قد يكون مزعجا وغير مريح للغاية. ووفقا لتقرير موقع "everydayhealth" فهناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات التى تحتاج إلى تجنبها إذا كنت تعانى من سلس البول.

المياه أكثر أو أقل من اللازم

قد تعتقد أنه إذا كنت تشرب كميات أقل من الماء فقد ترغب فى التبول بشكل أقل، ولكن على العكس فإن شرب كميات أقل من الماء يؤدى إلى زيادة تركيز البول، مما قد يؤدى إلى تهيج المثانة، كما أن شرب الكثير من الماء يسبب مشكلة أيضًا.



سلس البول

الكافيين

المشروبات التى تحتوى على الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية والطاقة مدرة للبول فى الطبيعة يمكن أن يسبب زيادة استهلاكها هذه لإنتاج المزيد من البول.

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الشوكولاتة

مصدر آخر للكافيين هو الشوكولاتة التى يمكن أن تؤثر على السيطرة على المثانة.

الطعام الحار

تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يمكن أن يؤثر سلبًا على المثانة، حيث لا تؤدى الأطعمة الغنية بالتوابل إلى حرق الفم فحسب بل إنها تسبب أيضًا تهيجًا في بطانة المثانة.



الكافيين وتأثيره على المثانة

عصير التوت

يعتبر عصير التوت البري علاجا فعالا لعدوى الجهاز البولى، لكن حموضة التوت يمكن أن تهيج وتقلل من التحكم في المثانة.

الكحول

الكحول يسبب الجفاف فى الجسم عن طريق زيادة كمية البول، إلى جانب ذلك فهو مدر للبول وبالتالى يمكن أن يسبب تهيجا فى المثانة.