8 حالات ولادة خلال موسم حج 1440 هجرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجل مستشفى النساء والأطفال بمكة المكرمة ومستشفيات المشاعر المقدسة 8 حالات ولادة لحاجات خلال موسم حج 1440 هـ.

وبينت وزارة الصحة السعودية أن مستشفى الولادة بمكة المكرمة شهد 5 ولادات، بينما شهدت مستشفيات المشاعر 3 ولادات. وأكدت الصحة أن مستشفياتها تسخّر جميع إمكاناتها لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة. وعبرت الحاجات من جانبهن عن شكرهن لوزارة الصحة السعودية على الخدمات الفائقة التي قدمت لهم والعناية.

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