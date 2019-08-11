صحة ورشاقة

10 محظورات على طفلك في عيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة

العين الإخبارية - أمنية طلال

الأحد 2019/8/11 04:33 م بتوقيت أبوظبي

بعض العادات الخاطئة في عيد الأضحى المبارك قد تؤذي أطفالنا - أرشيفية

حذر الدكتور أمير سليمان، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، من بعض العادات الخاطئة في عيد الأضحى المبارك خاصة للأطفال، منها تناول الحلويات والمثلجات لما لهذه العادات من تأثير سلبي على صحة الأطفال.

وأشار إلى أول هذه العادات الخاطئة التي يجب تجنبها هي حلويات العيد لأن الإكثار منها يسبب إسهالا وترجيعا ومغصا ومشاكل بالجهاز الهضمي بشكل عام، وإذا كانت من مصدر غير معروف ممكن تكون مصدرا للتلوث والنزلات المعوية.

والإكثار منها بشكل عام يؤدي إلى السمنة ونقص الشهية لباقي المأكولات، ولا يفضل للأطفال أقل من سنتين تناول حلويات العيد.

وجاءت قائمة المحظورات كالتالي:

1- المشروبات المثلجة والآيس كريم

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تسبب المشروبات الغازية والعصائر المثلجة والآيس كريم التهابا في الحلق غير أن الإكثار منها يسبب الإسهال.

2- الأسماك المملحة

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عادة دائمة لدى معظم العائلات خلال ثاني وثالث أيام العيد؛ لذلك لا يفضل تناول الأطفال أقل من 4 سنوات هذه الأطعمة، ويجب أن يتم شراؤها من مصدر معروف وموثوق فيه، والتأكد من كونها سليمة.

3- التدخين والشيشة

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يفضل عدم التدخين خلال إجازة العيد، ولا بد من إبعاد الأطفال عن الجلسات العائلية التي يكثر فيها التدخين سواء السجائر أو الشيشة؛ لأنها تسبب حساسية صدر وحساسية جيوب أنفية وعدوى صدرية متكررة والتهابات متكررة في الأذن ومشاكل في المناعة.

4- اللعب المنزلية

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يجب الانتباه للقطع الصغيرة الموجودة في الألعاب، والتي يمكن أن يضعها الطفل في فمه ومنها الخرز.

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5- الألعاب النارية والمسدسات

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تشكل هذه الألعاب خطورة كبيرة على الأطفال، منها الحروق وإصابات العين ومشكلات الأذن بسبب الصوت العالي، وقد يسبب انفجارها في يد الطفل أو في جيبه إصابات بالغة له.

6- الألعاب الخارجية

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في الملاهي يجب أن نلتزم بقواعد استخدام كل لعبة من حيث الوزن والطول والعدد، ونلتزم بقواعد السلامة، ويجب استخدام أحزمة الأمان لتلافي خطر السقوط والخبطات.

7- الزحام

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يسبب الزحام زيادة العدوى بالذات الجلدية والتنفسية والاختناق والحساسية الصدرية.

8- الطرق العامة والسريعة

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يجب الانتباه لأطفالنا في العيد، وعدم ترك الطفل بمفرده أثناء السير في هذه الطرق أو بالقرب منها، وكذلك يجب الحذر من السيارات والدراجات النارية الطائشة.

9-الشواطئ والنزهات النيلية

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يجب أن يبقى الطفل تحت نظرك، حتى لو كان متدربا على السباحة، ولا تسمح له بالسباحة بعيدا والدخول إلى الأعماق.

10- أشعة الشمس المباشرة

احذر من ضربات الشمس، ولو حدث ذلك يجب وضع الطفل في حمام بارد سريعا.

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احذر من ضربات الشمس، ولو حدث ذلك يجب وضع الطفل في حمام بارد سريعا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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