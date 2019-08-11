دون حرمان أو إفراط.. 9 نصائح غذائية لعيد الأضحى

تعد المناسبات السعيدة كعيد الأضحى فرصة عظيمة لنشر كرم الضيافة وإقامة المآدب، ولكن علينا الحرص والحذر، حيث نجد أنفسنا لا نقاوم الإفراط في تناول المأكولات، خاصة اللحوم والحلويات.



وأوصت الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية وعضو الاتحاد الأوروبي للتغذية الإكلينيكية، بالاعتدال في الأكل من دون حرمان أو إفراط حتى لا يعكر فرحة العيد أي مشاكل صحية.

وقدمت حسين لقراء "العين الإخبارية" أهم النصائح الغذائية في هذه الأيام المباركة:

-الحرص على شرب نحو ٢ لتر من المياه بدلا من العصير والمشروبات الغازية التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات، مع الحرص على تناول كوبين من الماء قبل الأكل بربع ساعة.





-في حالة تلبية الدعوة لتناول الطعام خاصة لو وجبة العشاء لا تذهب وأنت جائع، بل تناول وجباتك بانتظام طوال النهار حتى لا يصيبك الجوع وتضطر إلى تناول كميات كبيرة من الطعام.

-الاعتدال في تناول اللحوم وخاصة اللحوم الحمراء والكبدة، حيث يتم خلال أيام العيد تناول كميات كبيرة من اللحوم، وأحيانا أكثر من مرة خلال اليوم الواحد ما يفوق احتياجات وقدرة الجسم على هضمها، الأمر الذي يؤدي إلى تخزين الدهون وارتفاع نسب اليوريا وحمض اليوريك والكوليسترول في الدم ما يعرض الإنسان للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ولذا ينصح بعدم تناول اللحوم أكثر من مرة في اليوم.





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-اعتماد طرق صحية في الطهي مثل الشواء والسلق والخبز وتقليل استهلاك المقليات والزبدة والسمن.

-زيادة النشاط الحركي خلال أيام العيد، حيث يجد البعض في إجازة العيد فرصة للإفراط في تناول الطعام والاسترخاء فينتابهم شعور بالكسل والخمول، ما يؤدي على المدى البعيد إلى السمنة وما يصاحبها من مخاطر صحية كثيرة؛ لذا من الضروري ممارسة أي نشاط رياضي خلال إجازة العيد كالمشي.

-إضافة أصناف من الخضراوات إلى الوجبات خاصة الداكنة اللون للوجبات مثل السبانخ وورق العنب والباذنجان والجزر والخس والخيار.





-ينصح كبار السن ومرضى السكري والكلى وضغط الدم بالتقليل من تناول اللحوم الحمراء والمأكولات الدهنية والمالحة والسكريات العالية.

-عند الإفراط في تناول الطعام في وجبة يجب تناول وجبة خفيفة للإفطار والعشاء.

-الحرص على عدم النوم بعد وجبة العشاء مباشرة، حيث يفضل أن تكون قبل النوم بـ3 ساعات.

وقالت الدكتورة فرح حسين: "من الضروري التحكم في كمية ما نتناوله من مقبلات أو ما بين الوجبات من أطباق الحلوى والمكسرات، بالإضافة إلى الوجبات الأساسية، لكن بكميات معقولة وعدم الإسراف وتذكر الآية الكريمة {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ}".



