شكرا لقرائتكم خبر عن س وج... كل ما تريد معرفته عن التخمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التخمة من المشاكل المزعجة التى يتعرض لها الكثيرون وخصوصا بعد تناول الأكلات الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون والسكريات . وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التخمة وفقا لما ذكره موقع mayoclinic س:ما هى أعراض التخمة؟

س:ما هى أعراض التخمة؟ ج: 1: انتفاخ شديد فى البطن. 2:غازات. 3:الشعور بثقل شديد فى البطن. 4:تقلصات والم فى المعدة. 5: ارق وتعب وعدم القدرة على النوم.

التخمة س:ما هى أسباب التخمة؟

س:ما هى أسباب التخمة؟ ج: Advertisements 1:النوم بعد تناول الطعام من ابرز اسباب التخمة وعسر الهضم., 2: الافراط فى تناول الوجبات الدسمة التى تحتوى على زيوت ومقليات كثيرة. 3:قلة النشاط البدنى وعدم ممارسة التمارين الرياضية تؤثر على صحة الجهاز الهمى وتسبب التخمة وعسر الهضم. 4:الافراط فى تناول الحلويات والمعجنات التى تحتوى على نسبة عالية من الزيوت والسكريات. س: نصائح لعلاج التخمة؟

س: نصائح لعلاج التخمة؟ ج: 1: ينصح بتجنب تناول الطعام قبل النوم مباشرة، لتجنب التخمة وعسر الهضم. 2:من الممكن تناول السوائل التى تحد من التخمة وتعالج مشاكل الجهاز الهضمى ومنها" النسون، النعناع، الشمر". 3:الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة التى تحتوى على نسبة عالية من الدهون واستبدالها بالخضروات والفواكه والعصائر الطبيعية. 4: ينصح بتقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات بكميات قليلة.

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