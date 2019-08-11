تعنت سان جيرمان ضد برشلونة يقرب نيمار من ريال مدريد

اشتعلت المنافسة بين ناديي ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين على التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، أعلن وجود مفاوضات متقدمة لرحيل نيمار عن النادي خلال الأيام المقبلة، لكنه لم يكشف عن اسم النادي الساعي لضم النجم البرازيلي.

صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية أكدت أن ريال مدريد دخل بقوة في المنافسة على ضم اللاعب، مشيرة إلى أن ذلك جعل سان جيرمان في موقف أقوى من ذي قبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة سان جيرمان اشترطت الحصول على 200 مليون يورو للموافقة على رحيل اللاعب، مشيرة إلى وجود تعنت واضح في تعامل النادي الفرنسي مع برشلونة.

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ولا تمانع إدارة سان جيرمان رحيل اللاعب إلى ريال مدريد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء الإلزامي في نهاية الموسم، الأمر الذي ترفضه مع البارسا.

وأضاف تقرير الصحيفة أن العلاقة القوية بين فلورنتينو بيريز رئيس الريال من جهة وإدارة باريس سان جيرمان من جهة أخرى تخدم مصالح النادي الملكي في التعاقد مع نيمار.

وتأتي هذه الأنباء على الرغم من التقارير التي خرجت بها الصحافة الكتالونية في الأيام الأخيرة، وأعلنت من خلالها أن رغبة اللاعب الوحيدة هي العودة لبرشلونة.

نيمار غادر برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع "البلوجرانا"، لكن أحلامه اصطدمت بواقع الفشل الدائم لسان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

ودخل اللاعب في حالة تمرد واضحة على ناديه مؤخرا من أجل السماح له بالرحيل، وهو ما تمثل في غيابه عن جميع المباريات الإعدادية للموسم الجديد، فضلا عن مباراة السوبر الفرنسي والمباراة الافتتاحية للفريق بالدوري الفرنسي مساء الأحد أمام نيم أولمبيك.