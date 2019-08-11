الإسعاف الجوي ينقذ حاجا عراقيا تعرض لجلطة دماغية بمشعر عرفات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أنقذت فرق الإسعاف الجوي بهيئة الهلال الأحمر السعودي حياة حاج عراقي مسن بمشعر عرفات، بعد تعرضه لجلطة دماغية أثناء تأديته لمناسك الحج.

وأوضح خالد العيد، المشرف العام على الطيران بهيئة الهلال الأحمر السعودي، أن غرفة العمليات بالهيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة تلقت بلاغًا لتعرض حاج عراقي لجلطة دماغية، على إثرها تم نقل الحاج بزمن استجابة قياسي عن طريق الإسعاف الجوي بالتعاون مع طيران الأمن والإخلاء الطبي إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، حيث تلقى العلاج اللازم في المدينة الطبية، ومن ثم تم نقله جوا مرة أخرى لمستشفى شرق عرفات لإكمال مناسكه وتصعيده بعرفات.

وأفاد "العيد" أن خدمة الإسعاف الجوي تأتي ضمن حزمة من الخدمات التي تقدمها الهيئة خلال موسم الحج، إضافة إلى الخدمات الإسعافية الأرضية والفرق الإسعافية الأساسية وفرق الاستجابة المتقدمة والفرق الراجلة في الحرم والمشاعر المقدسة والدعم اللوجستي من الفرق التطوعية تحت مظلة الهيئة، إلى جانب عدد من الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.