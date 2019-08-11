متأفورش فى أكل اللحمة... هتسببلك انتفاخ وعسر الهضم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عيد الأضحى يعنى فتة ولحمة، فلا تخلو سفرة الطعام فى العيد من اللحوم الحمراء فعلى الرغم أنها تحتوى على بروتين وفيتامينات تعزز صحة الجسم، إلا أن الإفراط فى تناول اللحوم يزيد من خطر الاصابة بالأمراض المختلفة والمزمنة. وفقا لما ذكره موقع bustle فإن أضرار الإفراط فى تناول اللحوم هى:

لحوم 1: الإكثار من تناول اللحوم الحمراء يزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب وتصلب الشرايين والجلطات. 2: الافراط فى تناول اللحوم يسبب الإصابة بمرض النقرس الذى يسبب ألم والتهابات شديدة فى المفاصل. Advertisements 3:أثبتت بعض الدراسات والأبحاث أن الإكثار من تناول اللحوم الحمراء قد يزيد من خطر الإصابة بمرض السكر وهو من الأمراض المزمنة التى تؤثر على أعضاء الجسم.

اللحوم 4:الافراط فى تناول اللحوم يؤثر على صحة الجهاز الهضمى ويسبب عسر الهضم والانتفاخ وتقلصات المعدة. 5: تزيد من خطر الإصابة بالسمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم. 6: قد تزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام ومشاكل المفاصل والعضلات.

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