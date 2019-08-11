شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أسباب لألم الكلى منها الحصوات أو عدوى المسالك البولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الكلى من الآلام الشائعة بين كثير من الناس وتحدث فى أعلى الظهر، وتوجد الكلى تحت القفص الصدرى، على كل جانب من العمود الفقري، نتعرف فى هذا التقرير على الأسباب المحتملة لألم الكلى، وفقاً لموقع "كليفلاند كلينيك".

يتم الشعور بالألم من الكليتين فى الجانبين، أو في منتصف الظهر إلى أعلى الظهر(غالبًا تحت الأضلاع ، إلى اليمين أو اليسار من العمود الفقري)، قد يتقدم الألم أيضًا إلى مناطق أخرى ، مثل البطن أو الفخذ.

وألم الكلى هو نتيجة لتورم أو انسداد في الكلى أو المسالك البولية، كما تحدث أعراض أخرى مثل: الحمى أو القيء أو ألم أثناء التبول، وهذه الأعراض تشير إلى أن الألم هو نتيجة لمشكلة في الكلى.





أسباب محتملة لألم الكلىلأن الكلى ترشح الدم وتشكل البول وتخرجه من الجسم عبر أنابيب تسمى الحالب، فإن المشاكل في أي من هذه المناطق قد تؤدي إلى الألم، تشمل بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الكلى: حصوات الكلىتشكل حصى الكلى من تراكم المعادن أو النفايات الكيميائية داخل الجسم، قد تكون الحجارة صغيرة مثل حبة الرمل أو كبيرة، إذا كانت صغيرة فإنها قد تخرج من الجسم، ومع ذلك ، قد تتعثر الأحجار الكبيرة في المسالك البولية وتمنع البول من المرور، في كلتا الحالتين ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الألم الشديد. عدوى المسالك البولية العدوى في أي مكان على طول المسالك البولية تسببها البكتيريا التي خلفتها بعد التبول، قد تشمل الأعراض الحمى والتبول المؤلم والبول الغامق والتعب العام.

عدوى الكلى (التهاب الحويضة والكلية).

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تحدث عدوى في الكلى عندما تنتشر البكتيريا من عدوى المثانة إلى الكليتين،الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو الذين يعانون من انسداد في المسالك البولية هم أكثر عرضة للإصابة بعدوى في الكلى.

في الحالات المزمنة ، تؤدي بعض المشكلات في الجهاز البولي إلى تدفق البول للخلف من المثانة إلى الكليتين، مما يؤدي إلى إصابات متكررة وربما تلف دائم في الكلى.