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شكرا لقرائتكم خبر عن عايز تحافظ على مفاصلك لما تكبر فى السن.. اتبع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم المفاصل من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب الكثيرين، ومعظم الناس يعانون منها فى مرحلة ما من حياتهم، فإذا كنت تعانى من التهاب المفاصل فستشعر بآلامها بشكل متزايد، خاصة مع تقدم العمر، فى هذا التقرير نقدم لك نصائح تساعدك فى الحفاظ على صحة المفاصل وتجنب الإصابة بآلامها أو تزايده، وفقاً لموقع Health.ما هو ألم المفاصل؟الأضرار التي تلحق بالمفاصل من المرض أو الإصابة ويمكن أن تتداخل مع الحركة وتسبب الكثير من الألم.
-قد تلاحظ وجود ألم فى واحد أو أكثر من المفاصل.
=قد يصبح المفصل أقل مرونة من ذى قبل.
- تورم المفاصل أو تغير شكلها.
- الشعور بالبرد فى يديك والقدمين بسهولة.
الم المفاصل
وتعد اليوجا وتمارين البيلاتس من الطرق الرائعة لزيادة نطاق المفاصل وظيفتها وتساعد على تحريكها.2- ممارسة الرياضة بانتظام دون مبالغةأحد المفاهيم الخاطئة الشائعة هو أن المزيد من الرياضة الذى نمارسها عندما نكون أصغر سناً يمكن أن يؤدى إلى زيادة التآكل فى المفاصل عند تقدمنا فى السن، لكن هذا ليس صحيحاً، حيث إن المفاصل والغضروف بداخلها يستجيبان جيدًا للتحميل عليهم، مما يحفز المزيد من الغضاريف الواقية، لذا التدريب المستمر على القوة مع تقدمنا في العمر يساعد في الواقع على حماية مفاصلنا والحفاظ عليها قوية، ولكن يجب تجنب الإفراط فى ممارسة الرياضة. 3- ابتعد عن الإفراط فى التمديد أو الإطالة لا تفرط فى تمديد أو إطالة عضلاتك أثناء التمرين، حيث قد يتسبب الأمر إذا قمت به بشكل خاطئ فى تلف المفصل.
إذا كنت تقوم بإفراط فى إطالة العضلات حول المفصل، فستؤثر على المكان حيث يلتقى المفصل بالعظام ويعانى بعض الأشخاص من فرط الحركة أو المفاصل المتراخية / غير المستقرة.4- النشاط والحركةيمكن أن يؤثر أسلوب الحياة الذى يعتمد على الكسل وقلة الحركة على مفاصلك، لذلك من المهم أن تستمر في الحركة طوال اليوم، يمكن أن يساعد تغيير وضعية الجسم كل نصف ساعة على تحسين عمل المفاصل.
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