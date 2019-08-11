لعيد أضحى بلا مشكلات صحية.. تجنبوا هذه العادات الغذائية

أطلق أطباء قسم التغذية العلاجية بمستشفى المعلمين حملة توعية غذائية جديدة ترفع شعار "من أجل عيد أضحى بلا مشكلات صحية للجميع" تستهدف توضيح مخاطر بعض العادات الغذائية المتبعة في أيام العيد على الشخص الصحيح وعلى المرضى الذين يرتبط مرضهم بما يتناولونه من أغذية.

وتجيب الحملة على تساؤل عن الطرق الغذائية الأفضل للاستفادة الجسم أفضل استفادة من وجبات اللحوم أيام العيد.

وأكد الدكتور أحمد عصام إخصائي التغذية بمستشفى المعلمين بمصر، أن بعض العادات الغذائية المتبعة منذ صبيحة عيد الأضحى، وبخاصة تناول كميات كبيرة من الطعام واللحوم دون أي تفكير في المضاعفات قد تؤثر في توازن عمل الجهاز الهضمي ليس عند المرضى وكبار السن وحسب بل حتى عند الأصحاء والصغار.

وقال عصام إنه رغم القيمة الغذائية التي تحملها اللحوم فإن زيادة كمياتها مع وجود الدهون تؤدى إلى عدم قدرة المعدة والأمعاء الدقيقة على الهضم والامتصاص، الأمر الذي يؤدي إلى تخمر وتعقد محتوياتها.





وأضاف عصام أنه لتفادي مشاكل سوء الهضم والتسمم الغذائي والانتفاخ والمشاكل التي تحدث أثناء وبسبب العادات الغذائية أيام العيد من الأفضل أن يتبع الآتي:

-يتم تناول اللحوم في العيد مطبوخة مع الخضراوات مثل البصل والثوم والجزر.

-الإكثار من أكل الوجبات التي تحتوي على ألياف بنسبة كبيرة مثل الحبوب الكاملة والخضار.

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- الإكثار من شرب الماء وتناول الخبز الأسمر، وعدم تناول المشروبات الغازية بعد الأكلات "الدسمة" التي تعمل على إحداث اضطرابات بالمعدة.

-الحرص على ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة، وعدم الاكتفاء بالجلوس أمام التلفزيون والنوم بعد الأكل.





من جانبها، أكدت الدكتورة نورهان سلطان، إخصائية التغذية بمستشفى المعلمين بمصر، أن أفضل طرق طهي لحوم الأضاحي هي الشواء فهي أسهل الوسائل التي تمكن من التخلص من الدهون.

وقالت إن أفضل قطع اللحم في الضأن هو الكتف ويصلح للشواء بعد التتبيل، ولحم الذراع أخف أنواعه وأسرعه هضماً، ولحم الظهر كثير البروتينات قليل الدهون.

وحول الطرق الغذائية الأفضل للمرضى أيام العيد، أكدت نورهان أن مرضى الفشل الكبدي ومرضى القلب‏ يجب عليهم تجنب تناول اللحوم التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون، والأفضل لهم تناول لحم الرقبة أو الفخذ فهي تحتوي على نسبه قليلة من الدهون بشرط أن تكون مسلوقة، وكذلك مرضى الفشل الكلوي يجب أن يقللوا من كمية البروتين التي يتناولونها حتى لا تجهد الكلى.





وأوضحت نورهان أنه بالنسبة لمرضى تليف الكبد، ينصح بتناول وجبة واحدة من لحوم الأضحية الحمراء الخالية من الدهون على أن تكون مطهية جيدا سواء مسلوقة أو مشوية.

وأوضحت إخصائية التغذية أن تناول اللحوم بكميات كبيرة يتسبب في ارتفاع الضغط عند مرضي الضغط وارتفاع في الكولسترول والدهون في الدم التي تؤثر على أصحاب أمراض السكر والكلى.

وتهدف الحملة للقيام بدور مجتمعي طبي توعوي من خلال العمل على رفع الوعي الصحي لدى شرائح المجتمع المختلفة.