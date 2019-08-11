نصائح ذهبية لتخزين لحوم الأضحية بطريقة آمنة

مع ساعات عيد الأضحى الأولى، يبدأ المسلمون في ذبح الأضاحي لتوزيعها مع الاحتفاظ بثلث الأضحية، الأمر الذي يدفع الكثير من السيدات إلى البحث عن طريقة لتخزين لحوم الأضحية بشكل صحي وآمن حتى لا تفسد أو تفقد قيمتها الغذائية، خاصة إذا كانت عملية التخزين لفترة طويلة.



وتقدم "العين الإخبارية" أهم النصائح التي تساعد كل سيدة على تخزين اللحوم بشكل سليم وصحي كالتالي:

بداية تقول الشيف هالة فهمي إن "على كل سيدة قبل القيام بتخزين اللحوم أن تنظف وترتب الثلاجة أو الفريزر اللذين سيتم التخزين بهما، والتأكد من سلامة وإحكام غلقهما، فهناك طريقتان للحفظ إما عن طريق الثلاجة وإما الفريزر".





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وتوضح أن الثلاجة تستخدم للحفظ لمدة قصيرة وليست للتخزين، حيث تتراوح مدة حفظ اللحوم بها من 3 إلى 5 أيام، على أن تكون درجة الحرارة "صفرا" أو "1-" مئوية، ويجب أن تقوم ربة المنزل بتقطيع اللحوم إلى قطع صغيرة حسب الاستخدام، ثم توضع في وعاء بلاستيك أو زجاج، ويغطى بغطاء بلاستيك، مع تغيير الوعاء كل يوم للتخلص من السوائل التي تسيل أو تفرز من اللحوم.

وتنصح في هذه الحالة بعدم وضع أكثر من نوع لحم في وعاء واحد، مشددة على عدم إعادة حفظ اللحوم التي تم إخراجها من الثلاجة.





أما عن تخزين اللحوم في الفريزر فتقول الشيف هالة فهمي إن الفريزر يتناسب مع حفظ اللحوم لفترات طويلة ما بين 3 و6 أشهر، مع مراعاة أن تكون درجة حرارته "12-" مئوية، وفي هذه الحالة تقوم ربة المنزل بتقطيع اللحوم وتقسيمها حسب كل نوع على حدة، ووضعها بكميات معقولة في أكياس جديدة لم يتم استخدامها من قبل، دون وضع أي نوع من التوابل أو البهار بها، ثم يتم تفريغ الكيس من الهواء وغلقه جيدا، مع تسجيل تاريخ الحفظ على كل كيس.

وتنصح بعدم وضع اللحوم المجمدة في ماء ساخن لإذابته، وعند الرغبة في استخدام اللحوم المحفوظة بالفريزر يتم إخراجها ووضعها على رف الثلاجة على درجة حرارة "4" مئوية.