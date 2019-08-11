شكرا لقرائتكم خبر عن هذه العلامات تشير إلى إصابتك بمرض الفيبرومياليجيا المزمن والان مع تفاصيل الخبر



التعب

هى حالة تسبب الألم فى جميع أنحاء الجسم ومشاكل النوم، والتعب، ويكونون أكثر حساسية للألم، وتصيب فيبروميالجيا حوالى 4 ملايين من البالغين الأمريكيين، أى حوالى 2٪ من السكان، وسبب الفيبروميالجيا غير معروف، ولكن يمكن علاجه وإدارته بشكل فعال.



علامات وأعراض الفيبروميالجيا

- ألم وتصلب فى جميع أنحاء الجسم.

- التعب والإرهاق.

- الاكتئاب والقلق.

- مشاكل النوم.

- مشاكل في التفكير والذاكرة والتركيز.

- الصداع ، بما في ذلك الصداع النصفي.



قد تشمل الأعراض الأخرى:

- وخز أو خدر فى اليدين والقدمين.

- الألم في الوجه أو الفك، بما في ذلك اضطرابات الفك يعرف باسم متلازمة المفصل الصدغي الفكي.

- مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل ألم البطن، الانتفاخ، الإمساك، ومتلازمة القولون العصب.



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عوامل خطر تجعلك عرضة للفيبروميالجيا

- العمر، يمكن أن يؤثر فيبروميالجيا على الأشخاص من جميع الأعمار، بمن فيهم الأطفال، ومع ذلك ، يتم تشخيص معظم الناس خلال منتصف العمر، وأكثر عرضة للإصابة مع تقدم السن.

- الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي، إذا كنت تعاني من مرض الذئبة أو التهاب المفاصل الروماتويدي (RA) ، فأنت أكثر عرضة للإصابة فيبروميالجيا.

ارتبطت بعض العوامل الأخرى بضعف ظهور الألم العضلي الليفي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لمعرفة ما إذا كانت حقيقية، تتضمن عوامل الخطر المحتملة هذه:

- الجنس: النساء أكثر عرضة للإصابة بالفيبروميالجيا بمقدار الضعف مقارنة بالرجال.

- الأحداث المجهدة أو المؤلمة، مثل حوادث السيارات، واضطرابات ما بعد الصدمة.

- الإصابات المتكررة، الإصابة من الإجهاد المتكرر على المفصل، مثل الانحناء المتكرر للركبة.

- المرض (مثل الالتهابات الفيروسية).

- تاريخ العائلة.

-البدانة.