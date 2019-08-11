شكرا لقرائتكم خبر عن لو مريض قلب.. كتر من السلمون والبرتقال والشيكولاتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منعا للجلطات والأزمات الصحية ينصح مرضى القلب بالمداومة على تناول العلاج فى مواعيده المضبوطة مع الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية المناسبة لحالتهم، وتناول الطعام الصحى المناسب لهم.

وللوقاية من الأزمات القلبية والحفاظ على صحة القلب ذكر موقع clevelandclinic بعض الأكلات المهمة لمرضى القلب وهى:



صحة القلب

1: ينصح بتناول الأسماك التى تحتوى على نسبة عالية من الأوميجا 3 ومنها "السلمون، التونة، الماكريل، الرنجة".

2: المكسرات التى تحتوى على دهون صحية ومنها "اللوز، الجوز، عين الجمل"، فهى من المكسرات الصحية التى تحافظ على صحة القلب وتحميه من الجلطات والمشاكل.

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3: التوت، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة القلب ووقايته من الجلطات والأمراض.

4: الشوفان، واحد من الأكلات الصحية الغنية بالفيتامينات والخصائص المهمة لصحة القلب.

5: البرتقال والشمام والبابايا، من الفواكه الغنية بالبيتا كاروتين والبوتاسيوم والمغنسيوم والعديد من الفيتامينات الأخرى التى تعمل على تعزيز صحة القلب.

6: الشيكولاتة الداكنة تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من الأزمات القلبية.