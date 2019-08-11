صحتك فى وصفة.. الزنجبيل والكركم وملح البحر لتخفيف ألم الأسنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الأسنان من المشاكل الصحية الشائعة التى تصيب الكثيرين، ويمكن تخفيف هذا الألم دون اللجوء للأدوية المسكنة، حيث توجد العلاجات المنزلية التى تعمل بشكل جيد على تخفيف الألم، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الكركم والزنجبيل وملح البحر لتخفيف ألم الأسنان، وفقاً لموقع Step to health.
1- الكركم لتخفيف ألم الأسنان
الكركم يحتوى على مادة الكركمين، وهى عنصر نشط به خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات، ومسكنة للألم، كما أن الكركم مثالى كتوابل فى أى طعام تتناوله لأنه يساعد على السيطرة على قرحة المعدة والكولسترول، وأيضا مضاد للجراثيم و الفطريات.
يمكنك أن تتناول مكملات الكركمين، كما يمكنك أيضًا شرب شاى الكركم وإضافته إلى الحساء والطعام.
زنجبيل وكركم
2- الزنجبيل لألم الأسنان
هناك ارتباط وثيق بين الزنجبيل والكركم، حيث يمكن للزنجبيل أن يهدئ ألم الأسنان، وذلك لأن المادة الفعالة به أيضًا لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومسكنة للألم.
بالإضافة إلى ذلك يعتبر الزنجبيل علاجًا رائعًا لاضطرابات الجهاز الهضمي، وهو من أكثر العلاجات الطبيعية شيوعًا للتوقف عن التقيؤ والغثيان.
اشرب شاى الزنجبيل بكثرة أو أضفه إلى طعامك لتخفيف ألم الأسنان، يمكن مزج الزنجبيل مع الكركم وشربها لتحقيق نتيجة أفضل.
3- ملح البحر لتخفيف ألم الأسنان
من أسرع وأبسط الحلول لتخفيف ألم الأسنان، الملح هو مطهر لغسل الفم عند تخفيفه بالماء، ويساعد على تقليل الالتهاب وينظف ويهدئ ألم الأسنان.
المكونات 1 ملعقة صغيرة ملح البحر
يوصى باستخدام ملح البحر بدلاً من ملح الطعام العادى، فهذه الأملاح ليست مكررة وغنية بالمعادن.
الطريقة:
- قم بإذابة الملح في كوب من الماء المغلي.
- اخلطه جيدًا واتركه حتى يبرد.
- اغسل فمك به لمدة 30 ثانية على الأقل، تأكد من أنه يصل إلى المنطقة المؤلمة.
- كرره كل 15 دقيقة أو حتى تلاحظ تحسنًا.
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