دوق ودوقة ساسكس يشاركان متابعيهما ببعض الأقوال والحكم المفضلة لهما عبر "إنستغرام"

نشر الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوق ودوقة ساسكس اقتباسًا من الأميرة ديانا على حسابهما عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور "إنستغرام"، حيث أعلنا عن خطة لمشاركة متابعيهما ببعض الأقوال والحكم المفضلة لهما على وسائل التواصل الاجتماعي.



اختار الأمير هاري، 34 عامًا، وميغان ماركل، 38 عامًا، اقتباسًا عن "أعمال عطف عشوائية" من الأميرة ديانا الراحلة لتكون الأولى في سلسلة من المنشورات الملهمة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.

ونشر دوق ودوقة ساسكس، المقولة عبر "إنستغرام"، ومطبوع تحتها حرف "HM" الخاص بشخصية هاري وميجان، وجاء نصها: "نفذ عملاً عشوائيًا من اللطف، دون أن توقع المكافأة، وستكون آمنا بمعرفة أن شخصًا ما قد يفعل الشيء نفسه لك فى يوما من الأيام".

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وتابعا: "من أفراد الجمهور إلى الشخصيات العامة، من المعلمين والطلاب إلى القادة الشباب، نبدأ باقتباس من ديانا، أميرة ويلز".



الاقتباس هو واحد من أشهر مقولات الأميرة ديانا التي تظهر بشكل متكرر في مجموعات من الأقوال الملهمة.

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وقوبل المنشور على الفور بالثناء من متابعى دوق ودوقة ساسكس، الذين شكروا الزوجين على "مواصلة" إرث ديانا، إذ قال متابع "ميغان وهاري أنتما تجعلان العالم مكانًا أفضل، فخور جدًا وأنا أقف معكما".

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