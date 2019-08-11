شكرا لقرائتكم خبر عن لو حامل.. اليوجا أفضل رياضة لتسهيل الولادة ونصائح لممارستها بأمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليوجا من أفضل الرياضات التى يمكن ممارستها خاصة فى فترة الحمل، للحفاظ على لياقتك البدنية، وتوصى هيئة الصحة البريطانية NHS النساء الحوامل بضرورة ممارسة الرياضة 30 دقيقة على الأقل، أربع مرات فى الأسبوع، واليوجا من أسهل أنواع الرياضة التى تناسب الحمل، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد اليوجا أثناء الحمل ونصائح للحوامل لممارسة اليوجا بأمان، وفقاً لموقع Doctor.



فوائد اليوجا أثناء الحمل

يوجا الحمل هناك عدد من الفوائد المرتبطة بممارسة اليوجا أثناء الحمل، من مراحل الولادة إلى ما بعد الولادة:

- اليوجا تلعب دورًا مهمًا للغاية فى الحمل، حيث تبدو الأمهات الحوامل اللاتي يمارسن تمارين اليوجا أكثر صحة جسدياً ونفسياً من غيرهن، كما أن أجسامهن أكثر مرونة، والتى تمكنهن من التكيف مع مختلف المواقف عندما تكون في المخاض وبالتالى يكون الرحم أكثر مرونة، وهو ما يساعد في الحد من آلام الولادة.

- تعزز العقل والجسم، مما يساعد على الحفاظ على خلو حملك من المتاعب من خلال تخفيف التوتر وتقوية جسمك.

- تساعد على زيادة الدورة الدموية، وكذلك تمنع احتباس السوائل وتورم الجسم.

- تمارين التمدد تعمل على تخفيف الأوجاع والآلام وتحسن وضعية الجسم، وهذا يمكن أن يساعد في تخفيف مشاكل وآلام الظهر، وهي شائعة عند النساء الحوامل.

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- تساعد اليوجا في الاستعداد للولادة، فهي تشجع التنفس وتقلل من القلق.

- اليوجا مفيدة أيضاً بعد الولادة، حيث يمكن أن تبدأى التمارين بعد ستة أسابيع من الولادة، فهى تقوي عضلات البطن وقاع الحوض وتساعد جسمك على العودة لطبيعته بشكل أسرع.



نصائح لممارسة الرياضة بأمان فى الحمل - إذا لم تكونِ معتادة على ممارسة التمارين الرياضية بانتظام فابدئى ببطء، واستشيرى طبيبك قبل البدء فى التمارين، لمعرفة هل حالتك تسمح بممارسة التمارين.

- قومى بعمل تمارين الاسترخاء والتمدد ولا تفرطى فى التمارين وابتعدى عن أى تمرين يشعرك بالتعب.

- يجب تجنب الانحناءات القوية في الظهر، وكذلك التمارين التي تتضمن استخدام عضلات البطن بقوة.

- لا ترهقى جسمك، فالأربطة المحيطة بالمفاصل تصبح مرنة وضعيفة أثناء الحمل.

- يجب عدم الشعور بأي نوع من الألم أو الغثيان أثناء اليوجا أو بعدها، إذا حدث هذا، يجب عليك التوقف عن ممارسة الرياضة والاتصال بطبيبك.