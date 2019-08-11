- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذر من تكيسات المبيض.. يجب على كل امرأة معرفتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا اكتشفت تغيرا فى موعد الدورة الشهرية العادية، يجب القلق بشأن وجود أكياس على المبيض، فى بعض الأحيان ووفقا لتقرير موقع " womenhealthmag" يمكن أن يكون بسبب عوامل أخرى، ولكنها أيضا من أعراض تكيسات المبيض.
الاستفراغ والغثيان
الغثيان والقيء هما مؤشران شائعان للحمل، لكن إذا لم تكونى حاملا، فقد يشير أيضًا إلى وجود تكيسات على المبيض، بسبب عدم التوازن الهرموني.
الشعور بالامتلاء
نظرًا لأن تكيسات المبيض تستغرق بعض المساحة داخل البطن، فقد يخلق شعورًا بالامتلاء، وبالتالى الشعور بثقل فى البطن مما قد يؤدى إلى الشعور بالامتلاء طوال الوقت.
تكيس المبيض
ألم فى الساق والظهر دون سبب
إذا كنتى تعانين من ألم فى الساق والظهر دون أى سبب، يمكن أن يكون كيس المبيض هو السبب، سوف يكون الألم ثابتًا ويستمر بشكل عام لأكثر من يوم أو يومين أو أكثر.
التغييرات فى التبول
بعض التغييرات فى التبول مثل الرغبة المتكررة والعاجلة فى الذهاب إلى الحمام أو الشعور بحرقة بعد التبول يمكن أن تشير إلى كيس مبيض.
كانت هذه تفاصيل خبر علامات تحذر من تكيسات المبيض.. يجب على كل امرأة معرفتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.