لإذابة البلغم عند الأطفال 12 طريقة!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 07:35 صباحاً - البلغم مادة مائعة لزجة تتكون من لعاب ومخاط كثيف، ويتشكل في منطقة الحلق، وهو يأتي بسبب التعرض لأمراض معينة مثل الزكام ونزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية وأمراض الحساسية..والمشكلة أن التخلص منه يحتاج لتدخل علاجي؛ حتى لا يسبب التهابات في الجهاز التنفسي. استشاري طب الأطفال الدكتور إبراهيم شكري يصف لنا الداء ويضع الدواء في نقاط.

بعض الارشادات للتخلص من البلغم

العرض على طبيب يُعد أولى خطوات العلاج، واستخدام الأدوية بناء على إرشاداته.

تقديم الكثير من الماء الدافئ للطفل المصاب لتمييع البلغم وتسهيل خروجه عند السعال أو التقيؤ- ملعقة كبيرة من العسل في نصف كوب من الماء وخلطها جيداً.

يمكنك دهن رقبة الطفل بزيت الكافور، وفركه بقطع من البصل الأحمر لعدة دقائق، كما يمكن إعداد حمام بخاري للطفل؛ فهو يعالج البلغم، وإذا كان الطفل بعمر مناسب فيمكنك تعريضه للبخار مباشرة مع ترك مسافة بينه وبين الماء المتبحر لا تقل عن 15 سنتيمتراً.

ومع الرضع احرصي على عدم نوم الرضيع على وسادة مرتفعة تحت رأسه، مع غسل أنفه بمحلول ملحي قبل النوم في حالة إصابته بالزكام- المحلول متوفر في الصيدليات.

للطفل المصاب بالربو تقدم له الأدوية الموسعة للقصبات، ويمكن معالجة المصاب بأمراض مزمنة معالجة طبيعية أو فيزيائية وذلك بالتربيت على ظهره بكل الوضعيات، وإبعاده عن دخان السجائر والغبار.

وإن كان الطفل عمره مناسباً فقدمي له الكثير من السوائل الدافئة والأعشاب المفيدة مثل البابوينج والنعناع والشمر.

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يمكنك تسخين القليل من زيت الزيتون، ثم إضافة الزنجبيل المبشور عليه، ونتركه حتى يصبح فاتراً، ثم ندلك به صدر الرضيع من الأمام ومن الظهر، ثم نلفه بقطعة من القماش ونجعله متكئاً على كتفينا، أو نربت بخفة على ظهره؛ لاحتمال تقيُّئِهِ لإخراج البلغم.

سخني زيت الكافور ليتحول إلى بخار يساعد استنشاقه على التخفيف من البلغم وإذابته، كما يساعد تناول البرتقال على التقليل من البلغم إضافة إلى إذابته سواء كان يتناوله أو يشرب عصيره.

عمل خليط من العسل وعصير العنب وتناوله ثلاث مرات يومياً على مدار خمسة أيام متتالية، مما يساعد على التخلص من البلغم نهائياً، كما يساعد الماء الساخن مضافاً إليه العسل والليمون في التخلص من البلغم.

يمكنك وضع ملعقة صغيرة من العسل على الريق للرضيع بعد إذابته في ماء دافئ، الزنجبيل..به العديد من العناصر المضادة للجراثيم والفيروسات التي تعمل على إذابة البلغم- نصف ملعقة كبيرة من الزنجبيل، كأس من الماء الساخن مع ملعقة عسل- وشرب هذا العصير أكثر من مرة في اليوم.

أوراق الجوافة من المذيبات للبلغم؛ اغلي كمية منها وناوليه لطفلك ليشربه على الريق قبل تناول وجبة الإفطار، كذلك الينسون يحافظ على الجسم من الميكروبات والجراثيم، فملعقتان من الينسون في كأس من الماء مع ربع ملعقة من عصير الليمون..واسكبي الماء المغلي عليها ثم اتركيه مدة 10 دقائق، ويشرب 3 مرات يومياً.

امنعي عن طفلك تناول المشروبات السكرية؛ حتى لا تسبب له جفافاً في الحلق، البصل يعد أكبر مضاد للالتهابات والبكتريا، وأحد المذيبات الطبيعية للبلغم، كما أنه يقوي جهاز المناعة، تقطع حبة كبيرة من البصل ويضاف إليها ملعقة من السكر وتركها لمدة نصف ساعة ثم أخذ ملعقة كبيرة من هذا الخليط كل 3 ساعات.

امنعي طفلك عن منتجات الألبان، والقمح والصويا وحبوب الذرة والموز والسكر والمواد الحافظة.