شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب مختلفة لألم تحت الإبطين.. اعرفى المشكلة وعالجيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم تحت الإبطين من المشاكل المزعجة التى تتعرض لها السيدات فى كثير من الأحيان، ويعتقدن أن ذلك له علاقة بسرطان الثدى، ولكن ذكر موقع healthline العديد من الأسباب المختلفة لألم تحت الإبطين وهى: أسباب مختلفة لألم تحت الإبطين 1: قد يكون ألم تحت الإبطين بسبب الشد العضلى فى منطقة الصدر والذراعين. 2: تورم شديد فى العقد الليمفاوية، نتيجة العدوى والالتهاب الشديد. 3: التعرض لإصابة شديدة أو حادث فى العضلات والمفاصل تحت الإبطين. Advertisements

ألم تحت الإبطين 4: قد يكون ألم تحت الإبطين بسبب التهابات جلدية أو رد فعل تحسسى للمواد الكيميائية، سواء أدوات التنظيف أو مزيلات العرق. 5: التهاب الغدة الدرقية، يسبب ألما تحت الإبطين. 6: الإصابة بمرض الحزام النارى. وقد يكون ألم تحت الإبطين نتيجة سرطان الثدى، لذلك ينصح عند ظهور أى تغير أو ألم تحت الإبطين زيارة الطبيب فورا، لمعرفة سبب التهاب تحت الإبطين وعلاجه حتى لا تتعرض للمضاعفات والمشاكل الأخرى، فقد يكون الفحص عن طريق الأشعة المقطعية، فحوصات الدم، أخذ عينة من تحت الإبطين وفحصها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 6 أسباب مختلفة لألم تحت الإبطين.. اعرفى المشكلة وعالجيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.