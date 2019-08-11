شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال.. أسباب التبول المتكرر منها مرض السكر وسرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد يكون السبب الأكثر شيوعا لحدوث التبول المتكرر عند الرجال مرض السكر، فعندما ترتفع مستويات الجلوكوز، يحاول جسمك التخلص من الجلوكوز الزائد من خلال التبول.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" هناك بعض العوامل الأخرى التى تسبب التبول عن الرجال :



التبول عند الرجال

عند ممارسة الرياضة، تخرج الشوائب الموجودة من الجسم من خلال التعرق، لذلك للحفاظ على رطوبة جسمك تميل إلى شرب المزيد من الماء مما يؤدى إلى رحلات متكررة إلى الحمام.

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سرطان المثانة

يمكن أن يجعلك سرطان المثانة تسرع إلى الحمام مرارًا وتكرارًا، يميل الرجال المصابون بسرطان المثانة إلى التبول بشكل متكرر، مما قد يكون مزعجًا جدًا إذا كانوا فى العمل.



سرطان البروستاتا

سرطان البروستاتا

أى نوع من السرطان فى منطقة الحوض يمكن أن يؤثر على مجرى البول ، مما يؤدى إلى كثرة الرغبة فى التبول، وحتى بعد استئصال البروستاتا، يواجه بعض الرجال مشكلة التبول المتكرر أو مشكلة سلس البول طوال حياتهم.

التهاب المسالك البولية

قد تؤدى الإصابة بعدوى المسالك البولية إلى التبول المتكرر إذا تركت دون علاج لفترة طويلة، لذا فأن الرجال الذين يعانون من التهاب المسالك البولية فى كثير من الأحيان يعانون من التبول المتكرر.