شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مرض السيلياك والفرق بينه وبين حساسية القمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

هل سمعت من قبل عن مرض السيلياك أو الداء البطنى أو الزلاقى؟..إنه من الأمراض الشائعة وهو رد فعل المناعة الذاتية للجسم من الجلوتين، ويختلف هذا المرض عن حساسية القمح، فى هذا التقرير نتعرف على مرض السيلياك وأعراضه والفرق بينه وبين حساسية القمح، وفقاَ لموقع Health.

س: ما هو مرض السيلياك؟هو رد فعل مناعى ذاتي موجود مدى الحياة عند المصاب عند تناول الجلوتين وهو بروتين موجود في القمح والشعير، ويتسبب الجلوتين في إنتاج الجهاز المناعي للأجسام المضادة التي تهاجم بطانة الأمعاء الدقيقة المسئولة عن امتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات من الطعام.

يمكن أن تكون الأعراض خفية ، وقد تشعر بالتعب لبعض الوقت دون سبب قبل إجراء التشخيص، إذا ترك دون علاج، يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم ، وانخفاض كثافة العظام، وهشاشة العظام، ونادراً ما يؤدى لبعض أشكال سرطان الأمعاء.

تجنب كل الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين يؤدي عمومًا إلى تحسن أو اختفاء الأضرار التي لحقت ببطانة الأمعاء، ومع ذلك، سيبدأ الضرر مرة أخرى إذا تم إعادة إدخال الجلوتين في النظام الغذائي.

حساسية س: مالفرق بين السيلياك وحساسية القمح؟مرض السيلياك يختلف عن حساسية القمح، فالسيلياك ينتج عن إعتبار الجسم للقمح والجلوتين كعدو يفرز ضده أجسام مضادة وعلاجه فى الابتعاد عن هذه الأطعمة، أما حساسية القمح تكون نتيجة لشعور الشخص بالإنزعاج من تناول القمح وتظهر أعراض مثل ألم المعدة والغازات.

على عكس عدم تحمل الجلوتين، فإن السيلياك هو مرض مدى الحياة يتسبب في تلف معوي، وهو الأكثر خطورة على الرغم من أن كلاهما ينتج أعراضًا مماثلة.

س: ما هي أعراض مرض السيلياك؟ج: قد تختلف الأعراض لدى البالغين عن تلك التي تظهر عند الأطفال. أعراض السيلياك عند الأطفالفي الأطفال دون الثانية من العمر، عادة ما تشمل أعراض مرض السيلياك

-القيء.

-الإسهال المزمن.

- تورم المعدة.

-تصبح عضلات الذراع والساق ضعيفة.

قد يعاني الأطفال الأكبر سنًا من أعراض:

-الإمساك.

-الإسهال.

-عدم زيادة الوزن.

- تأخر النمو.

-تأخر البلوغ.



غثيان -الأعراض العصبية (اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والصداع وصعوبات التعلم). أعراض السيلياك عند البالغين -فقدان الوزن.

-إسهال.

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-إمساك.

-انتفاخ البطن.

-ارتجاع المرئ.

-حرقة المعدة.

ومع ذلك، فإن البالغين المصابين بمرض السيلياك قد لا يعانون من الأعراض السابقة، ولكن تظهر عليهم هذه المضاعفات بعد ذلك:

-التعب الشديد.

-فقر الدم.

-اكتئاب.

-آلام العظام وأحيانًا الكسور.

-قرحة في الفم.

-طفح جلدي وحكة في الغالب على المرفقين والركبتين.

-الإجهاض المتكرر.

-وخز اليدين والقدمين.

-الم المفاصل.

س: ما هو علاج السيلياك؟ -نظام غذائي خال من الجلوتين

اتباع نظام غذائي خالى من الجلوتين يمكن أن يمنع الضرر الذي يصيب الأمعاء الدقيقة.

-الفيتامينات والمعادن

إذا كانت مستويات المواد الغذائية منخفضة فى جسمك، فقد تحتاج إلى أقراص الحديد ومكملات حمض الفوليك والكالسيوم.