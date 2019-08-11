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شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة تحمى من سرطان البروستاتا.. أهمها القهوة والصويا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الوجبات الغذائية العالية فى الدهون المشبعة مثل تلك الموجودة فى اللحوم ومنتجات الألبان ترتبط بزيادة مخاطر الإصابة بسرطان البروستاتا.
وفى هذا السياق كشف الموقع الإخبارى الأمريكي “MedicalXpress”، أن هناك 3 أطعمة صحية يمكن أن تساعد فى تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستاتا، وتشمل:
القهوة
كشفت دراسة علمية أن شرب 4-5 أكواب من القهوة يومياً قد يخفض سرطان البروستاتا، لأنها تحتوى على المواد المضادة للأكسدة.
2- الجزر
وجدت دراسة نشرت في المجلة الأوروبية للتغذية، أن الرجال الذين يتناولون ثلاث وجبات من الجزر في الأسبوع، يكونون أقل عرضة للإصابة بسرطان البروستاتا، لأنه مصدراً غنياً للبيتا كاروتين، والكاروتينويد التى يتم تحويلها إلى فيتامين (أ) ويحتوى على خصائص مضادة للأكسدة.
سرطان البروستاتا
3- الصوياتشير الدراسات إلى أن علاج الخلايا السرطانية في البروستاتا مع الايسوفلافون الموجودة في بروتين الصويا قد تتداخل مع مسارات في خلايا سرطان البروستاتا التي ترتبط بتقليل الالتهاب ومنع نمو وانتشار السرطان.
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