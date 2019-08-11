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شكرا لقرائتكم خبر عن هتسافر فى العيد.. ما هو إسهال المسافر ونصائح للوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
كثيرٌ من الأشخاص يفضلون السفر فى الأعياد، كنوع من التجديد والاستمتاع بالأجازة فى مكان آخر، ولكن قد تحدث مشاكل تزعجك أثناء السفر مثل: إسهال المسافر، وهو من الأمراض الشائعة التى قد تصيب أى شخص أثناء السفر، لذا نقدم نصائح للوقاية من إسهال المسافر، وفقاً لموقع Doctor.
أسباب إسهال المسافر
إسهال المسافر هو حالة تصيب دائماً الأشخاص عند السفر من دولة لأخرى، والسبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالإسهال أثناء السفر هو أنواع الفيروسات والبكتيريا المختلفة ويمكن أن تسببه الطفيليات أيضاً، وعادةً ما يكون إسهال المسافرين ناتجًا عن واحد أو أكثر من العوامل التالية:
-الغذاء أو الشراب الملوث.
-المواد السامة (السموم).
مغص
3- كن حذرا مع ما تتناوله من طعام
يمكن تجنب الكثير من الإصابات المعدية عن طريق اتخاذ بعض الاحتياطات البسيطة، تناول الأطعمة الطازجة فقط التي تمت معالجتها بشكل مباشر بالحرارة، وتجنب السلطة المغسولة بمياه الشرب وتجنب تناول طعام من الشارع.
ألقِ نظرة داخل المطبخ في المكان الذي تنوي تناول الطعام فيه، إذا كانت تغمرها الذباب، أو إذا كان هناك بقايا طعام في الأواني ، وكان لدى الطباخ إصابات أو قرح جلدية ابحث عن مكان آخر لتناول الطعام.
4- احصل على تطعيمات قبل السفرالتطعيم ضد التهاب الكبد A من أهم التطعيمات الموصى بها، على الرغم من أن التهاب الكبد A لا يسبب إسهال المسافر، إلا أن العدوى تنتقل عادة عن طريق الطعام أو الشراب الملوث، وعند السفر لبعض الدول، يُنصح باستخدام لقاح التيفود وتطعيم الكوليرا.
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