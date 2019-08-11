استفراغ الطفل الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 01:35 صباحاً - يتعرض الأطفال الرضع لمشكلة تكرار الاستفراغ، وهذه مشكلة تؤرق العديد من الأمهات، وتشعرهم بالخوف الشديد على صحة أطفالهن، الدكتورة إيمان عبد العظيم استشاري الأطفال، توضح أسباب هذه المشكلة ....

أسباب الاستفراغ عند الاطفال الرضع

- الإصابة بنزلات البرد أو الإنفلونزا.

- التهاب المعدة.

- جرثومة المعدة.

- حساسية الطعام، مثل منتجات الألبان والأسماك.

- الإصابة بأنيميا الفول.

- الإصابة بالتسمم الغذائي، بسبب بعض الأطعمة غير المطهية جيداً أو الفاسدة.

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أعراض حساسية الطعام المصاحبة للاستفراغ

أوضحت "عبد العظيم": هناك أعراض مصاحبة إن استمر الاستفراغ لمدة 3 أيام، وهي عبارة عن زغللة في العين وارتفاع شديد في درجة الحرارة والإغماء في بعض الحالات، وفي بعض الحالات تلاحظ الأم بعض نقاط دم في القيء، آلام في الصدر والبطن، استمرار الاستفراغ من 15 إلى 30 دقيقة.

نصائح هامة للاستفراغ عند الرضع

في الفترة بين عمر شهر إلى 6 شهور قد يعاني الرضيع من ارتجاع المريء، ويؤدي هذا إلى استفراغ القليل من اللبن، ولكن في حالة إن زاد هذا بشكل غير طبيعي يكون عبارة عن استفراغ الحليب بقوة كبيرة دفعة واحدة، ومن الممكن أن يكون القيء في هذه الفترة بسبب نزلات البرد الشعبية، في هذه الفترة تجد الأم صعوبة عند إرضاع الطفل، لهذا استشيري الطبيب في عدد الرضعات، ويمكنك إرضاعه بعد أن تمر مدة 3 أيام على القيء في حالة إن كان في العام الأول، وبدأ تناول وجبات مع الرضاعة.

نصائح لتغذية الطفل عند الاستفراغ

يحتاج الطفل في هذه الفترة لاستشارة الطبيب، وتحديد سبب الاستفراغ وعلاجه سريعاً؛ لأن تكرار الاستفراغ وزيادة عدد الأيام يعرض الطفل لخطر الجفاف، وحتى لا يتعرض الطفل لهذا الخطر علينا إعطاء الطفل محلول الجفاف، وإمداده بالعصائر الطبيعية المعدة بالمنزل، يمكنك إعطاء طفلك قليلاً من المشروبات الغازية مثل السفن أب فهو يساعد على تطهير وتهدئة المعدة .

ملحوظة عند إعطاء الطفل محلول الجفاف

انتظري بعد مرور 4 ساعات دون أن يحدث استفراغ، وأعطي طفلك كمية أكبر من العصائر أو الحساء بدون بهارات أو توابل، ليعوض ما فقده من سوائل، وبعد مرور فترة 3 أيام قومي بإعطاء طفلك وجبة خفيفة دون أن تكون متبلة، تجنبي تماماً الطعام الدسم في حالة إصابة طفلك بالاستفراغ.