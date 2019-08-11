التهابات الحمل في الشهور الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 أغسطس 2019 01:35 صباحاً - تتعرض بعض الحوامل الجدد في الشهور الأولى من الحمل لبعض الآلام أسفل البطن؛ مما قد تؤثر على المولود، وهوما تتخوف منه أغلب السيدات، الدكتورة هند محمد سلمي استشاري النساء والتوليد، توضح، الالتهابات المهبلية أثناء الحمل، ومدى تأثيرها على الجنين.

عدوى الخميرة المهبلية

تسبب عدوى الخميرة المهبلية بالفطريات المسماة المبيضات. هذه العدوى تميل إلى الحدوث أثناء الحمل بسبب التغيرات في الجهاز المناعي، وزيادة إنتاج الجليكوجين، وارتفاع مستويات هرمون الأستروجين .

وفقاً لتقرير عام 2015، حوالي 20 في المئة من جميع النساء مصابات بالتهاب المبيضات، والتي ترتفع إلى 30 في المئة خلال فترة الحمل. يبدو أنه أكثر شيوعاً خلال الثلث الثاني والثالث.

الأعراض الأكثر شيوعاً لعدوى الخميرة المهبلية

حكة حول المهبل أو الفرج.

إفرازات مهبلية سميكة بيضاء تشبه الجبن.

رائحة الخبز أو البيرة قادمة من المهبل.

ألم أو حرقة في المهبل أو حوله.

ألم أو حرقان أثناء الجماع.

لذا يجب على أي حامل ألا تستخدم الأدوية دون الرجوع لطبيب النساء، ومن الضروري للحصول على التشخيص قبل البدء في العلاج في أمراض أخرى، مثل التهاب المهبل البكتيري والكلاميديا، لعدم الخلط بينه وبين عدوى الخميرة.

وأشارت "استشاري النساء" إلى أنه في حالة ترك التهاب المهبل الجرثومي دون علاج أثناء الحمل، فقد يسبب الولادة المبكرة وانخفاض الوزن عند الولادة.

المجموعة B العقدية (GBS)

من أكثر الالتهابات الشائعة في الشهور الاولى في الحمل.

هي مجموعة من البكتيريا التي تأتي وتذهب في الجسم ولكن في كثير من الأحيان متكررة في المهبل والمستقيم. وأنها لا تسبب عادة أعراضاً وإن النساء اللواتي لديهن GBS في أجسادهن عند الولادة يتم نقله إلى أطفالهن.

كيفية علاج الإلتهابات

العلاج بالمضادات الحيوية من خلال إبرة في الوريد (المضادات الحيوية IV) يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر انتقال عدوى GBS إلى الطفل.ويصعب على الأطباء تحديد ما إذا كان الجنين سيتأثر أم لا.

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الإصابات المعروفة بأنها تضر الطفل النامي

ووفقاً للمعاهد الوطنية للصحة (NIH)، تشمل على سبيل المثال لا الحصر"

- التهاب المهبل الجرثومي الذي قد يسبب الولادة المبكرة.

- الأمراض المعدية، مثل التهاب الكبد، والزهري، والهربس، وفيروس نقص المناعة البشرية، والتي يمكن أن تصيب الجنين.

- الكلاميديا، والتي يمكن أن تسبب التهابات العين والالتهاب الرئوي.

- السيلان، الذي يمكن أن يلوث السائل الذي يحيط بالجنين، ويسبب المخاض قبل الأوان، ويؤدي إلى التهابات العين وربما العمى.

- المرض الخامس، والذي يمكن أن يؤدي إلى الإجهاض أو يسبب فقر الدم الجنيني.

- المجموعة B العقدية، والتي يمكن أن تسبب مضاعفات حادة في الأطفال حديثي الولادة، وفي حالات نادرة يمكن أن تكون قاتلة.

- داء المقوسات، الذي يمكن أن يسبب تشوهات الولادة والإعاقات الذهنية.

- الليستيريا، والتي يمكن أن تسبب الإجهاض، ولادة جنين ميت، وتشوهات الولادة.

- الفيروس المضخم للخلايا، والذي غالباً ما يكون غير ضار ولكنه يمكن أن يسبب تشوهات الولادة والإعاقات الذهنية.

- زيكا، التي عادة ما تكون خفيفة، يمكن أن تسبب فقدان الحمل أو تشوهات الولادة عند الرضيع.