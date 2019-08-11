الحجاج الإماراتيون: قادة دولة الإمارات سهلوا لنا كل الأمور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر عدد من الحجاج الإماراتيين عن بالغ شكرهم لقادة دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين سهّلوا لهم كل الأمور لحج بيت الله الحرام.

وأعلن محمد اليماحي، حاج من دولة الإمارات، عن شكره لدولة الإمارات حكومة وشعبا على دعمها لبعثة الحجاج.

وكذلك شكر علي القبيس، أحد الحجاج الإماراتيين، حملة "لبيك" الإماراتية التي عاونت كل الحجاج، وأكد محمد الحميدي -أحد الحجاج- أن التنظيم رائع، بداية من مطار أبوظبي وصولا لمطار جدة.