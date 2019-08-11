كيف سهلت المملكة العربية السعودية مناسك الحج على المسلمين؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المملكة العربية السعودية تبذل جهودا كبيرة، لتسهيل مناسك الحج على المسلمين من كل العالم. بلاد الحرمين الشريفين وفرت لخدمة الحجاج 250 ألف رجل أمن، 32 ألف متطوع، 21 ألف حافلة بسائقيها، 23 ألف ممارس صحي، 42 ألفا بين مهندس وموظف ومراقب، 109 مراكز إسعاف، 1088 مسعفا، 25 مستشفى، 109 مراكز صحية، 118 فريقا صحيا متنقلا، كما وفرت العلاج والأدوية مجانا. المملكة العربية السعودية نموذج ملهم في خدمة الأمة الإسلامية.

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