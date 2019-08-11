إنفوجراف.. 8 نصائح لمرضى النقرس قبل تناول لحوم العيد

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع حلول عيد الأضحى المبارك يعاني مرضى النقرس من عدم قدرتهم على تناول اللحوم التي تتسبب في حدوث مشكلات صحية لهم وما يؤدي إلى زيادة في أعراض المرض.
وعلى مرضى النقرس الاهتمام في المقام الأول بكمية اللحوم التي يتناولونها لتجنب حدوث مضاعفات.
ومن خلال الإنفوجراف التالي 8 نصائح لمرضى النقرس قبل تناول لحوم العيد..
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