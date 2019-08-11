شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض انسداد قناة فالوب وابرز أسباب الاصابة بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسداد قناة فالوب واحد من أشهر أسباب العقم عند السيدات، فقناتا فالوب عبارة عن أنبوبتين رقيقتين على جانبى الرحم وتمر من خلالهما البويضة المخصبة للرحم، وفى حالة انسدادهما يعيق الحمل، كما تؤثر على صحة المرأة عموما.

ووفقا لما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض العلامات التى تدل على إصابة المرأة بانسداد فى قناتى فالوب وهى:



ألم البطن

1: عدم انتظام الدورة الشهرية واضطرابات شديدة بها.

2: تأخر الحمل.

3: تعانى المرأة من ألم شديد فى البطن والحوض.

4: وجود إفرازات مهبلية كثيرة.

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5: ألم شديد أثناء الجماع.

6: قد يسبب انسداد قناة فالوب للحمل خارج الرحم.

الإصابة بالتهاب الحوض هو السبب الأكثر شيوعا للإصابة بانسداد قناتى فالوب، كما يوجد أسباب أخرى ومنها:

1: انسداد قناة فالوب بسبب الأمراض المنقولة جنسيا.

2: الأورام الليفية، يمكن أن تؤدى إلى انسداد قناة فالوب.

3: التعرض لجراحات فى البطن سابقا تؤدى لالتصاقات فى الحوض وانسداد الأنابيب.

وهنا يتم تشخيص المرض والسبب الرئيسى له مع اتباع العلاج المناسب لكل حالة.