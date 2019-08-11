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شكرا لقرائتكم خبر عن لو أنت مريض نوبة قلبية.. 5 طرق بسيطة لمنع النوبة الثانية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر تقرير نُشر فى موقع "thehealthsite" أنه يمكن تجنب أخطار النوبة القلبية باتباع بعض التغييرات البسيطة فى نمط الحياة واتخاذ تدابير احترازية، وهى:الإقلاع عن التدخين
التدخين يدمر إيقاع القلب والشرايين ويقلل من نسبة الكولسترول الجيد فى الجسم، لذا فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية ثانية بنسبة 50%.تناول الأكل الصحى
القلب السليم ينم عن اتباع الشخص نظام غذائى مغذى ومتوازن، فيجب عليك خفض استهلاك الدهون المشبعة لأنها تسد الشرايين مما يؤدى إلى نوبة قلبية.
يجب أن يحتوى نظامك الغذائى على أغذية وفيرة تحتوى على أحماض أوميجا 3 الدهنية والبوتاسيوم والمغنيسيوم، لأنها تساعد على خفض مستويات الكولسترول فى الدم.
نظام غذائى صحى
يعد تمرين ممارسة النشاط البدنى المعتدل لمدة 30 دقيقة يوميًا، وخمس مرات أسبوعيًا هو شعار صحة القلب، كذلك المشى وأداء الأعمال المنزلية.السيطرة على الكولسترول
ارتفاع الكولسترول فى الدم هو أحد الأسباب الرئيسية للأزمات القلبية، لذا حافظ على مستويات الكولسترول فى الدم من خلال استهلاك الأطعمة التى تزيد من نسبة الكولسترول الجيد (HDL)، والقيام بالنشاط البدنى، والابتعاد عن استهلاك الكحول.
التدخين
السمنة عامل خطر رئيسى لأمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية، لذلك يُنصح الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بالتخلص منه من أجل منع حدوث نوبة قلبية ثانية.
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