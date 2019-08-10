فيديوجراف.. الأكثر والأقل إنفاقا في ميركاتو البريمييرليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهى الميركاتو الصيفي في إنجلترا (الخميس) بتسجيل رقم ضخم من الإنفاق عبر أندية الدوري الإنجليزي الممتاز استعدادا لموسم 2019-2020 الذي انطلق بالفعل (الجمعة). وقص ليفربول شريط الدوري الإنجليزي بفوز كبير على نوريتش سيتي بـ4 أهداف مقابل هدف، ليتصدر المسابقة مبكرا انتظارا لباقي مباريات الجولة. وأنفقت أندية "البريمييرليج" 1.39 مليار إسترليني خلال الميركاتو الصيفي المنقضي، وفقا لإحصائية نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" العالمية. وعلى الرغم من حجم الإنفاق الكبير في صيف 2019، فإن صيف 2017 ما زال صامداً كأغلى سوق انتقالات صيفية في تاريخ البريمييرليج، حيث سجل رقم 1.46 مليار إسترليني، حسب موقع الإحصائيات الشهير "ترانسفير ماركت". "العين الرياضية" تقدم من خلال الفيديوجراف الأندية الأكثر والأقل إنفاقا في ميركاتو إنجلترا الصيفي.

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