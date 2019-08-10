فيديوجراف.. 7 صفقات مجانية تبحث عن أندية في الميركاتو الصيفي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار على الميركاتو الصيفي في إنجلترا لموسم 2019-2020، مساء الخميس الماضي، لكنه لم يغلق في بقية الدوريات الأوروبية.

وشهدت فترة الانتقالات الصيفية العديد من الصفقات القوية التي جاء في مقدمتها انتقال البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل 73 مليون جنيه إسترليني.

في المقابل، يوجد العديد من اللاعبين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم ويبحثون عن انتقال حر إلى أندية أخرى قبل غلق الميركاتو الصيفي في باقي الدوريات الأوروبية الكبرى أو غيرها.

"العين الرياضية" تسلط الضوء من خلال الفيديوجراف التالي على أبرز 7 صفقات متاحة بشكل مجاني تبحث عن أندية في الميركاتو الصيفي الحالي.