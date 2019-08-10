شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات نقص المنجنيز فى الجسم وخطورته على الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الجسم إلى الكثير من العناصر المهمة للحفاظ على صحته ومده بالطاقة والحيوية لممارسة نشاطاته اليومية وعمله، والمنجنيز من المعادن الأساسية اللازمة لصحة الجسم، وبنسب معينة وأى ارتفاع فى النسب المحدودة يعد خطرا داهما على الصحة، ووفقا لموقع health line فالمنجنيز له العديد من الفوائد الصحية لجسم الإنسان على رأسها سهولة التمثيل الغذائى وهضم الطعام والحفاظ على قوه العظام وصحتها.

يحتوى الجسم على العديد من البروتينات، يطلق عليها اسم "الإنزيمات"، والتى تساعد على تسريع التفاعلات الكيميائية، ويعد المنجنيز مكونًا ضروريًا للعديد من الإنزيمات التى تعمل على معالجة الكربوهيدرات والأحماض الأمينية والكولسترول.

تعمل مضادات الأكسدة على وقف تلف الخلايا، لذا فإن الإنزيمات التى تحتوى على المنجنيز تعمل على محاربه الخلايا الحره والتخلص منها.

يعتبر المنجنيز أساسيًا للإنزيمات التى تساعد على زيادة صحة العظام والغضاريف.

يتواجد المنجنيز فى الإنزيمات التى تمد الجسم بالبرولين، ذلك الحمض الأمينى اللازم لإنتاج الكولاجين فى خلايا الجلد، ويعتبر الكولاجين ضروريًا لسرعه التئام الجروح.

- نقص نمو العظام أو تشوهات في الجمجمة.

- بطء نمو الجسم.

- ضعف تحمل الجلوكوز.

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- خلل فى التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون.

- المكسرات.

- الفول والبقوليات.

- الشوفان.

- خبز القمح الكامل.

- الأرز البني.

- الخضراوات الورقية مثل السبانخ.

- الفواكه مثل الأناناس.

- الشوكولاتة الداكنة.