شكرا لقرائتكم خبر عن "ديلى ميل": صحة القلب الجيدة تقلل خطر الخرف والزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الأبحاث أن صحة القلب الجيدة في الخمسينيات من العمر قد تقلل من خطر الإصابة بالخرف لدى كبار السن.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد العلماء أن الأشخاص الذين حصلوا على صحة قلب جيدة خلال منتصف العمر كانوا أقل عرضة للإصابة باضطراب سرقة الذاكرة على مدار الـ 25 عامًا القادمة، وتأخذ النتيجة في الاعتبار عوامل نمط الحياة ، مثل التدخين والنظام الغذائي ، وكذلك مستويات الكوليسترول وضغط الدم.

تضيف النتائج ، المستندة إلى ما يقرب من 8000 شخص ، إلى مجموعة متزايدة من الأبحاث التي تشير إلى أن ما هو جيد للقلب مفيد للدماغ.

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الخرف

ويعتقد علماء من جامعة "باريس-ساكلاي" أن تناول الطعام بشكل جيد وممارسة التمارين وعدم التدخين يساعد في تقليل الالتهاب وتقليل التوتر "الداخلي" والحفاظ على صحة الأوعية الدموية - وكلها مرتبطة بالخرف.

وكتب الباحثون في المجلة الطبية البريطانية "تشير نتائجنا إلى أن درجة صحة القلب والأوعية الدموية في سن 50 قد تشكل خطر الإصابة بالخرف"، وتدعم هذه الدراسة سياسات الصحة العامة لتحسين صحة القلب والأوعية الدموية في وقت مبكر حتى سن 50 لتعزيز الصحة المعرفية.