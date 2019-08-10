شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. أماكن مفاجئة يمكن أن تصاب بسرطان الجلد.. منها العين والأرداف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد لا تعلم أن هناك أماكن فى الجسم يمكن أن تصاب بالسرطان غير الأماكن المعتادة منها العين، فهل تعلم أن من 5-10٪ من سرطانات الجلد تحدث فى الجفون، هناك منطقة تسمى الجفن اليمنى هى واحدة من أكثر المواقع شيوعًا لسرطان الجلد غير الميلاني.

وفقا لتقرير موقع " cancer" يمكن للكشف المبكر حمايتك من الانتشار إلى الهياكل العينية الحيوية، ونعرض فى التقرير التالى أغرب الأماكن التى يمكن أن تصاب بالسرطان :

منطقة الأرداف

هل فكرت يوما أن الأرداف يمكن أن تكون عرضة للسرطان؟ الإجابة نعم، إذا لاحظت وجود طفح جلدى فلا تتجاهلها.



الاظافر قد تصاب بسرطان

بين أصابع القدم

إذا لاحظت أى التهاب غير قابل للشفاء لفترة أطول أو بقع داكنة أو جرح بين أصابع القدمين، تأكد من فحصه من قبل الطبيب.

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أسفل القدمين

يمكن أن يحدث سرطان الجلد فى أى جزء من الجسم، وبشكل مدهش حتى فى أسفل القدمين، ويمكن أن يكون واحدا من أسوأ الأماكن للإصابة بالسرطان.



بطن القدم

تحت الأظافر

نظرًا لأن معظم الناس لا يدركون أن سرطان الجلد يمكن أن يحدث حتى تحت الأظافر، فإنهم ما يخلطون بينه وبين الفطريات، لذا من المهم عدم تجاهل أى تصبغ غير طبيعى تحت أظافرك والتحقق منها من قبل طبيب الأمراض الجلدية.