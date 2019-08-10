شكرا لقرائتكم خبر عن عشان تحافظ على صحة قلبك.. 5 أشياء تتجاهلها تشكل تهديدا لصحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الناس يستخفون بالمخاطر الصحية التى يسببها التدخين ولا يعترفون بخطر التدخين فى عدد قليل من السجائر يوميًا.

ويبقى التدخين - وفقا لتقرير موقع "healthfinder" - أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب لأنه يرفع ضغط الدم ويسبب جلطات الدم ويخفض الكولسترول الجيد، فإذا كنت تدخن، فإن إيقافه يمكن أن يوفر لك نتائج فورية. وفيما يلى أبزر الأعراض التى يشكل تجاهلها خطر على صحة قلبك:

قد لا يعتبر الكثيرون أن الأوجاع (بما فى ذلك ألم الصدر) خطيرة، إذا كنت تعانى من آلام فى الصدر أثناء التمرين أو بعد وجبة ثقيلة، فهذه إشارة قصيرة على حدوث خطأ فى القلب.



ألم الصدر

بعد إجراء فحص طبى منتظم من قبل الطبيب ستتعرف على المخاطر على صحتك، حيث تعد مشكلات القلب والأوعية الدموية الخالية من الأعراض من أكثر المشكلات التى يتم علاجها بسهولة، مثل ارتفاع الكولسترول فى الدم وارتفاع ضغط الدم.

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إذا وصف لك الطبيب أدوية للقلب ولم تتناولها فأنت تزيد من متاعب قلبك.



فحص القلب

عدم إظهار اهتمامك بخصر محيطك هو أحد أكثر الأخطاء الشائعة التى يرتكبها الناس، إذا كان حجم البطن يتزايد كل عام فهذا أمر يدعو للقلق، لأن الأنسجة الدهنية الزائدة فى القسم الوسطى هى واحدة من أعراض متلازمة التمثيل الغذائي، وهى نذير لمرض القلب والسكتة الدماغية.



نظام غذائى صحى

عندما تترك ضغط دمك مرتفعًا وغير معالج فإنك تعرض قلبك للخطر، لأن ارتفاع الضغط يجعل من الصعب على القلب ضخ الدم ويمكن أن يسبب تصلب الشرايين، مما يزيد من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية وغيرها من المشاكل.