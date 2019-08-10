هدايا الأطفال في عيد الأضحى

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 10 أغسطس 2019 07:34 مساءً - الأطفال هم أكثر الفئات العمرية ولعاً بالهدايا، فيكفي عندهم ألا يأكلوا ويشربوا طوال اليوم إذا اشترى الأب لأبنائه بعض الهدايا، فينسى نفسه فرحاً بهديته التي تدخل السرور على قلبه. ولكن ليس شرطاً أن تكون الهدية هدية عينية أو نقوداً ولكن ربما تكون الهدية "فسحة" أو "خروجة" إلى مدينة للألعاب الترفيهية أو ربما تأخذ الأم طفلها إلى السينما لمشاهدة فيلم أنيمشين 3d بتقنية عالية ونظارة تجعلك داخل الفيلم. وهناك العديد من الأفكار الكثيرة والجديدة نطرحها على الأبوين ليسعدوا أبناءهم في عيد الأضحى، ويدخلوا السرور على قلوبهم ببعض الهدايا أو "الخروجات" الجميلة في الإجازة الصيفية الحالية. وإليكِ بعض هذه الأفكاربعض

بعض الأفكار لهدايا العيد

- الأيباد والتابلت: يمكن للأبوين أن يشتريا لأطفالهما أيباد وتابليت جديداً، ولكن أهم شيء أن يقوما بالإشراف اليومي المباشر عليهما من حيث نوعية الألعاب التي يقومن بتحميلها من "متجر بلاي" للآندريد أو أيٍّ من المتاجر الإلكترونية الأخرى، كما يجب تحديد ساعات معينة في اليوم لا يتجاوزوها حتى يساعدوا أبويهما في تنظيف المنزل.

- النقود، وهي من أشهر الهدايا التي يتمّ تقديمها للأطفال، فالأطفال يشعرون بحب كبير تجاه من يمنحهم النقود لأنهم سيستطيعون شراء ما يحبون من السكاكر والحلويات، شريطة مراقبة طريقة صرفهم لهذه النقود، أو بالإمكان أيضاً شراء حصّالات لتجميع النقود لهم فيها.

- ملابس وأحذية، وهي من أكثر الهدايا فائدة للأطفال، كما أنّها تُدخل الفرح إلى قلوبهم، وتجعل لهم خيارات إضافيّة مع ملابس العيد.

- الحلويات والكيك، والآيس كريم ورقائق البطاطا الجاهزة؛ حيث يفضل اختيار الحلويات الصحية التي يحبها جميع الأطفال، التي لا تحتوي على الكثير من الأصباغ والمواد الحافظة.

-قصص للأطفال، وهذه الهدايا تعتبر من أكثر الهدايا جمالاً وفائدةً، إذ إنّها تنمّي ثقافة الطفل، وحبّه للقراءة والمطالعة، ويجب التركيز على اختيار القصص المناسبة لعمر الطفل، وقدرته على القراءة.

- الألعاب؛ فمن المعروف أنّ جميع الأطفال يحبون اقتناء الألعاب، مع مراعاة أنّ البنات يحببن الدمى والدببة، والأولاد يفضلون السيارات والجرّافات ومجسّمات الطائرات الصغيرة، ويجب تجنّب الألعاب المؤذية مثل مسدسات الخرز.

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- دفاتر للرّسم والتلوين، وهي من الهدايا الراقية والرائعة، التي تجعل الطفل يمارس هواية لطيفة وغير مزعجة، كما أنّها تنمي قدراته الفنيّة.

- الألعاب الإلكترونيّة الخاصة بالأطفال، أو أجهزة إلكترونية تعليمية.

- الرحلات الترفيهية لمدينة الألعاب المائية؛ حيث إنّه من الممكن أن تكون الهدايا معنويّة، كأنّ يتم اصطحاب الأطفال في رحلة جميلة، أو أخذهم لمدينة الملاهي كي يلعبوا ويمرحوا.

-الميداليات، والأكسسوارات المتنوّعة، وهي من الهدايا المُفضّلة للبنات الصغيرات، ويفضل أن تكون أكسسوارات طفوليّة مناسبة لعمر الطفلة، كما يمكن إهداء البنات الصغيرات علب مناكير بألوان مختلفة.

-المكعّبات وأحجار الليجو، وهي من الألعاب التي تنمي قدرة الطفل على التركيب والخيال والبناء.

-دراجة هوائيّة، أو كرة قدم، بشرط ألا يسمح للأطفال باللعب في هذه الأشياء في الشارع العام أو في المناطق الخطرة.