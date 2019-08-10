4 خطوات لخسارة وزنك خلال أيام

قد يمتلئ الصيف بالأحداث الاجتماعية، بدءا من العطلات والأعياد والتجمعات العائلية إلى حفلات الزفاف، ما يزيد من صعوبة العثور على وقت لتخفيف الوزن.

لكن ماذا لو كانت هناك طريقة بسيطة للتخلص من دهون البطن في ١٠ أيام فقط؟

صحيفة "صن" البريطانية نقلت عن خبراء لياقة بريطانيين ٤ خطوات بسيطة وأساسية تتيح لك فقد الوزن في أيام معدودة، نستعرضها لكم كما يلي:





1. تحديد نوع جسمك

هل سبق لك أن اكتشفت نوع جسمك بالضبط؟ بعض أنواع الجسم تميل إلى فقدان الدهون بشكل أسرع من الأنواع الأخرى، لذلك يجدر بك معرفة الفئة التي تنتمي إليها.

وبهذه الطريقة يمكنك تحسين النظام الغذائي وجهود التمرين الرياضي بدلاً من إضاعة الوقت، وبشكل عام هناك 3 أنواع مختلفة من الجسم:



الجسم باطني البنية

وهم الأشخاص الذين يميلون بشكل طبيعي إلى الحصول على نسب عالية من الدهون في الجسم، أمثال الشهيرات كيم كارداشيان وجنيفر لوبيز وكيت وينسلت.

وهؤلاء الأشخاص يخزنون الدهون بسهولة أكبر، عادة حول البطن والفخذين، والتخلص من الدهون غالبا ما يكون أكثر صعوبة بالنسبة لهم.

ويستفيد أصحاب هذا الجسم عادة من اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات والقيام بتمرينات الكارديو (التي تنطوي على الجري والقفز وغيرها لحرق السكر في الدم) أكثر من أنواع الجسم الأخرى.



الجسم ظاهري البنية

يبدو هذا الجسم هزيلا بشكل طبيعي، رغم تركز دهون البطن العنيدة، وأصحاب هذا النوع من الجسم يناضلون للحصول على العضلات، ويمكن أن يجدوا صعوبة في الحفاظ على لياقتهم، ويجب عليهم اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ولا يحتاجون إلى التركيز على تمرينات الكارديو كثيرا، إلا إذا كانت لديهم دهون إضافية في الجسم يريدون فقدانها.



الجسم متوسط البنية

هم بالفعل يجمعون بين النوعين السابقين، ويمكنهم تخزين الدهون في الجسم بسهولة، لكن من الأسهل عليهم أن يفقدوها.

يمكنهم اتباع نظام غذائي متوازن، مع القيام بكميات معتدلة من التمرينات لفقدان الدهون.

Advertisements





2. التركيز على التغذية

بعد تحديد نوع جسمك يمكنك البدء في تناول الطعام وفقا لذلك حتى تفقد الدهون في البطن بشكل أسرع، فالتغذية هي سر خسارة الوزن في أقل من أسبوعين.

توقف عن كل الوجبات السريعة والطعام المعالج والكربوهيدرات السيئة والسكر لمدة ١٠ أيام كاملة.

ويمكنك تناول كمية مناسبة من الطعام لنوع جسمك.

حاول أن يكون لديك فكرة عن السعرات الحرارية في طعامك، لمعرفة مقدار الطعام الذي يجب أن تتناوله، وما إذا كنت في حاجة لتناول الطعام أكثر أو أقل.





3. الحد من التوتر

لا أحد منا يريد أن يعيش حياة مرهقة، لذلك فإن الحد من مقدار الضغوط التي تواجهها يلعب دورا كبيرا في تغيير كمية الدهون.

وعندما تتعرض للإجهاد يطلق جسمك هرمون التوتر المسمى الكورتيزول، وستؤدي المستويات المرتفعة باستمرار منه إلى تخزين الدهون في الجسم، خاصة حول المعدة.

لذا، إذا مارست ضغطا كبيرا على نفسك بشأن فقدان الدهون وممارسة الرياضة بشدة وكنت صارما في نظامك الغذائي، فقد يؤدي ذلك في الواقع إلى نتائج عكسية.

لذلك، تجنب الأشياء التي يمكن أن تضعك تحت الضغط واحرص على النوم لمدة ٨ ساعات.

4. ممارسة الرياضة بشكل صحيح

في حين أن النظام الغذائي هو المكون الأساسي لفقدان الوزن بسرعة، فمن المهم القيام ببعض التمارين الرياضية أيضا.

ولا تحتاج إلى القيام بالكثير من التدريبات، فقط عليك القيام بالنوع الصحيح من التدريبات، ويمكنك ضم التدريبات عالية الكثافة لتفقد الدهون في البطن بسرعة مع الجري.







