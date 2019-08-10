شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ما تشوى.. رماد الفحم يحتوى علي مستويات مرتفعة من النشاط الإشعاعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة علمية حديثة من الملوثات الناتجة عن دخان الفحم، حيث إنها ترفع من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بسبب الكربون الأسود.

وأظهرت الدراسة، التي نشرت في دورية الاكاديمية الوطنية للعلوم (PNAS)، بقيادة البروفيسور جيل بومغارتنر من معهد جامعة ماكجيل للسياسة الصحية والاجتماعية في كندا، أن الصين على وجه الخصوص تعاني من الهواء الملوث الذي يتجاوز المبادئ التوجيهية للصحة بسبب استخدام الفحم كوقود.

وأوضح البروفيسور جيل بومغارتنر من معهد جامعة ماكجيل، كندا، أن استخدام الفحم كوقود يساهم في انتشار الجسيمات المفرطة من الكربون الأسود في الغلاف الجوي.



شواء اللحوم

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وذكرت صحيفة ميديكال نيوز توداي، أن ما يقرب من 50٪ من المنازل الصينية يستخدمون الفحم كوقود لأغراض الطهي والتدفئة اليومية، وفي هذا السياق، حذر باحثون أمريكيون من رماد الفحم لانه يحتوي على مستويات النشاط الإشعاعي التي تثير القلق حول البيئة وصحة الإنسان.

وحلل علماء من جامعة ديوك في دورهام بولاية نورث كارولاينا، رماد الفحم، ووجدوا مستويات مرتفعة من النشاط الإشعاعي قد تصل إلى خمسة أضعاف مما كانت عليه في التربة العادية.

وأوضح الباحث المشارك في الدراسة أفنير فينجوش، أنه حتى الآن، كانت المعادن والملوثات مثل السيلينيوم والزرنيخ هي الملوثات الرئيسية المعروفة والموجودة في رماد الفحم.

وأضاف فينجوش، وهو أستاذ الكيمياء الجيولوجية وباحث المياه في كلية ديوك نيكولاس للبيئة، أن هذه الدراسة تزيد من احتمال القلق حول العناصر المشعة الموجودة في البيئة وخاصة الفحم.