شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: زيادة حجم الثدى يعرض النساء للسرطان بنسبة 10% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن المرأة التى تعانى من زيادة حجم الثدى أكثر عرضة للسرطان بنسبة 10%.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن النساء البدينات أكثر عرضة لزيادة كثافة أنسجة الثدي بمعدل 41% مما يعرضهن للسرطان، مقارنة بالنساء اللواتي اتبعن نظام البحر الأبيض المتوسط الذي يعتمد على الأسماك والبقول واللحوم المخلية من الدهن.

وبشكل عام، قال الباحث المشارك في الدراسة الدكتور "مرسى بولان"، عالم الأوبئة السرطانية في المركز الوطني لعلم الأوبئة في مدريد، إنه من المهم الحفاظ على الوزن المناسب عن طريق التحكم في السعرات الحرارية، والحد من استهلاك الأطعمة الغنية بالطاقة، وخاصة منتجات الألبان عالية الدسم (الحليب كامل الدسم، والجبن الغنية بالدهون والآيس كريم)، واللحوم المجهزة مثل البرجر والحبوب المكررة (الخبز الأبيض والمعكرونة والأرز الأبيض ).

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سرطان الثدى

وتشمل الأمثلة الأخرى "الحلويات والمشروبات المحلاة، والأطعمة السريعة مثل (البيتزا، البطاطس المقلية ورقائق البطاطس) والصلصات (المايونيز والكاتشب).

وتتضمن حمية البحر الأبيض المتوسط تناول كميات كبيرة من الأسماك والخضروات والبقول والبطاطس المسلوقة والفواكه والزيتون والزيت النباتي والتقليل من تناول العصائر.

وأضاف الباحثون أن النساء التى تتبع نظام غذائي صحى أقل عرضة للإصابة بسرطان الثدى بنسبة 44%، مقارنة بالأخريات التى يتبعن نظام غذائي غير صحى.